Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 мая

24 мая. FINMARKET.RU -РФ с 25 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2264,02 (-26,84) руб./грамм; на серебро - 30,81 (-0,36) руб./грамм; на платину - 1704,32 (-15,78) руб./грамм; на палладий - 1400,37 (-1,53) руб./грамм.

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Президент России Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат тех категорий бюджетников, на которые не распространялись майские указы, и заявил, что ждет соответствующих предложений правительства. "Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы.... "Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы.... читать дальше

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Сбербанк РФ, накануне собравший заявки на облигации объемом 15 млрд рублей, планирует еще выйти в этом году на российский рынок заимствований, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов. "Будем (выходить на российский рынок -... "Будем (выходить на российский рынок -... читать дальше

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В апреле российские нефтяные компании (НК), кроме мини-НПЗ, снизили отгрузку автобензина на экспорт по сравнению с мартом на 17% - до 295,5 тыс. тонн, свидетельствуют данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок за указанный период снизилась на... Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок за указанный период снизилась на... читать дальше

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За январь-апрель 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 14,149 млн пассажиров, что на 15,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 9,640 млн пассажиров, что на 13,3%... читать дальше

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Китай готов ослабить жесткие требования по квотам на производство электромобилей в стране, вызывающим сильные опасения у немецких автоконцернов. "Можно считать, что договоренность по электромобилям достигнута", - заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Лента" серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36420-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36420-R-001P. С 24 мая бумаги включены в первый уровень котировального списка... С 24 мая бумаги включены в первый уровень котировального списка... читать дальше

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"Московская биржа" в среду допустила к торгам биржевые облигации ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-36241-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-36241-R-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Сбербанк России в 4-м квартале 2017 года намерен представить новую трехлетнюю стратегию развития, сообщил в среду зампред правления банка, финансовый директор Александр Морозов в ходе телефонной конференции. "Председатель правления Герман Греф уже сказал, что в... "Председатель правления Герман Греф уже сказал, что в... читать дальше

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С 2004 года инвестиции General Electric Co. (GE) в проекты в сфере возобновляемых источников энергии по всему миру достигли $15 млрд, сообщила компания. Инвестиционные обязательства GE Energy Financial Services, подразделения GE, занимающегося финансированием подобных... Инвестиционные обязательства GE Energy Financial Services, подразделения GE, занимающегося финансированием подобных... читать дальше

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Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,6-8,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,78-8,99%... Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,78-8,99%... читать дальше

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"Газпром нефть" в рамках сделки ОПЕК+ планирует сокращать добычу на старых проектах, где меньше эффективность, новые проекты не пострадают, сообщил в ходе телеконференции финдиректор НК Алексей Янкевич. "Вписываясь в ограничения сделки ОПЕК+, мы будем сокращать добычу... "Вписываясь в ограничения сделки ОПЕК+, мы будем сокращать добычу... читать дальше

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ООО "О1 Груп Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 на 2,9 млрд рублей на уровне 11,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-4 купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного... Ставки 2-4 купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного... читать дальше

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Россия получила право на экспорт рыбы в Бразилию. Как сообщает Россельхознадзор, в ходе встречи представителей службы и Минсельхоза Бразилии, которая состоялась на этой неделе в Бразилиа, был согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) 31 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности... Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности... читать дальше

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В этом году платежная дисциплина российских крупных и средних предприятий продолжила улучшаться. В то же время доля малых предприятий, несвоевременно оплачивающих счета поставщикам, напротив, выросла, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Мониторинг платежей" за 1-й... читать дальше

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На состоявшемся в среду заседании министерского комитета по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовано продлить действие этого соглашения еще на 9 месяцев. Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, комитет принял... Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, комитет принял... читать дальше

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