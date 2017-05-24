.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 24 мая составил 56,2743 руб.
.
24 мая 2017 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 24 мая составил 56,2743 руб.
|0
24 мая. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2743 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 2809 пунктов. Минимальная цена 56,2025 руб., максимальная - 56,35 руб. Была заключена 7141 сделка. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 44946 млн руб., что на 375% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,2925 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 мая 2017 года 18:45
Президент России Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат тех категорий бюджетников, на которые не распространялись майские указы, и заявил, что ждет соответствующих предложений правительства. "Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы.... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:44
Сбербанк РФ, накануне собравший заявки на облигации объемом 15 млрд рублей, планирует еще выйти в этом году на российский рынок заимствований, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов. "Будем (выходить на российский рынок -... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:43
В апреле российские нефтяные компании (НК), кроме мини-НПЗ, снизили отгрузку автобензина на экспорт по сравнению с мартом на 17% - до 295,5 тыс. тонн, свидетельствуют данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок за указанный период снизилась на... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:38
За январь-апрель 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 14,149 млн пассажиров, что на 15,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 9,640 млн пассажиров, что на 13,3%... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:31
Китай готов ослабить жесткие требования по квотам на производство электромобилей в стране, вызывающим сильные опасения у немецких автоконцернов. "Можно считать, что договоренность по электромобилям достигнута", - заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:27
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "Лента" серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36420-R-001P. С 24 мая бумаги включены в первый уровень котировального списка... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:25
"Московская биржа" в среду допустила к торгам биржевые облигации ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-36241-R-001P. Сбор заявок на... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:23
Сбербанк России в 4-м квартале 2017 года намерен представить новую трехлетнюю стратегию развития, сообщил в среду зампред правления банка, финансовый директор Александр Морозов в ходе телефонной конференции. "Председатель правления Герман Греф уже сказал, что в... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:15
С 2004 года инвестиции General Electric Co. (GE) в проекты в сфере возобновляемых источников энергии по всему миру достигли $15 млрд, сообщила компания. Инвестиционные обязательства GE Energy Financial Services, подразделения GE, занимающегося финансированием подобных... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:12
Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,6-8,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,78-8,99%... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:07
"Газпром нефть" в рамках сделки ОПЕК+ планирует сокращать добычу на старых проектах, где меньше эффективность, новые проекты не пострадают, сообщил в ходе телеконференции финдиректор НК Алексей Янкевич. "Вписываясь в ограничения сделки ОПЕК+, мы будем сокращать добычу... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:00
ООО "О1 Груп Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 на 2,9 млрд рублей на уровне 11,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-4 купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:58
Россия получила право на экспорт рыбы в Бразилию. Как сообщает Россельхознадзор, в ходе встречи представителей службы и Минсельхоза Бразилии, которая состоялась на этой неделе в Бразилиа, был согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:49
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) 31 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:48
В этом году платежная дисциплина российских крупных и средних предприятий продолжила улучшаться. В то же время доля малых предприятий, несвоевременно оплачивающих счета поставщикам, напротив, выросла, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Мониторинг платежей" за 1-й... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:39
Министерский комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи до конца марта 2018 года
На состоявшемся в среду заседании министерского комитета по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи рекомендовано продлить действие этого соглашения еще на 9 месяцев. Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, комитет принял... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.