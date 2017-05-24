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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2006,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 836,99 млрд руб.
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24 мая 2017 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2006,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 836,99 млрд руб.
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24 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 мая составили по Российской Федерации 2006,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1739,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1874,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1613,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 мая составили 836,99 млрд руб. против 797,45646 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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