ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,5552 руб.

24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 56,5552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,64 коп.

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Чистая прибыль британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) за финансовый год, завершившийся 1 апреля 2017 года, упала в 3,5 раза, или на 71%, и составила 115,7 млн фунтов стерлингов против 404,4 млн фунтов за предшествующий фингод. При этом нынешний фингод... читать дальше

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Расходы на российскую армию в 11 раз ниже американских, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наши расходы на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А по сравнению с Китаем составляют одну треть",- сказал С.Шойгу, выступая в Совете Федерации. По... "Наши расходы на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А по сравнению с Китаем составляют одну треть",- сказал С.Шойгу, выступая в Совете Федерации. По... читать дальше

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Государственный комитет по делам развития и реформ Китая одобрил создание совместного предприятия по производству электромобилей компаниями Volkswagen China и Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motor). Общий объем инвестиций в новую компанию превысит 5 млрд юаней... Общий объем инвестиций в новую компанию превысит 5 млрд юаней... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1767 руб. Минимальный курс юаня составил 8,17 руб., максимальный - 8,1875... Минимальный курс юаня составил 8,17 руб., максимальный - 8,1875... читать дальше

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Большая часть органов российской власти смогла избежать последствий глобальной атаки компьютерного вируса WannaCry, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который возглавляет российскую делегацию на Международной встрече высоких представителей, курирующих... читать дальше

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Расходы на оборону в предложенном администрацией президента США Дональда Трампа плане бюджета на 2018 финансовый год могут составить $639 млрд, что на 10% выше, чем в прошлом году, сообщил во вторник Пентагон. Согласно пресс-релизу оборонного ведомства США, расходы... Согласно пресс-релизу оборонного ведомства США, расходы... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2525... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня выросло до 275,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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"АЛРОСА" будет участвовать в новом алмазном проекте в Анголе Luaxe (Луаше) через ГРО Catoca, в которой российская компания контролирует 32,8%, а также рассмотрит приобретение 8% напрямую. Такие договоренности были заключены АЛРОСА и ангольской госкомпанией Endiama,... Такие договоренности были заключены АЛРОСА и ангольской госкомпанией Endiama,... читать дальше

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Сбербанк России в первом квартале 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 41,5% - до 166,6 млрд рублей по сравнению с 117,7 млрд рублей в январе-марте прошлого года, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,79 руб.,... Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,79 руб.,... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2066 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2597... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,47 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1959,69 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,74 пункта (0,067%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,74 пункта (0,067%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. Поддержку российской валюте отказывает также налоговый период, основные выплаты в рамках которого ожидаются на этой неделе, и операции carry trade. В... В... читать дальше

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Ориентир доходности 7-летних долларовых евробондов ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) составляет 5,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Планируемый объем размещения - $500 млн. Планируемый объем размещения - $500 млн. Компания планирует в среду разместить... Компания планирует в среду разместить... читать дальше

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ФГУП "Почта России" полностью разместило биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении "Московской биржи". Сбор заявок на бумаги проходил 18 мая. Во время премаркетинга "Почта" ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона... Сбор заявок на бумаги проходил 18 мая. Во время премаркетинга "Почта" ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона... читать дальше

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Рынок акций РФ открылся незначительными и разнонаправленными изменениями. Индексы в США во вторник выросли, Dow Jones и S&P 500 завершили в плюсе четвертые торги подряд. Индексы в США во вторник выросли, Dow Jones и S&P 500 завершили в плюсе четвертые торги подряд. Большинство европейских фондовых индексов увеличились по итогам торгов во вторник на фоне... Большинство европейских фондовых индексов увеличились по итогам торгов во вторник на фоне... читать дальше

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