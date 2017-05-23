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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,4715 руб.
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23 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,4715 руб.
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23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4715 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,22 руб., максимальный - 56,7375 руб. К этому времени было заключено 36364 сделки. Объем торгов составил 212326,48 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,375 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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23 мая 2017 года 19:54
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.23 мая 2017 года 19:49
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.23 мая 2017 года 19:26
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.23 мая 2017 года 19:15
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.23 мая 2017 года 19:15
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.23 мая 2017 года 19:15
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.23 мая 2017 года 19:08
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.23 мая 2017 года 18:57
"Быки" российского рынка акций разогрели индекс РТС почти до 1100 пунктов на фоне сильной нефти и укрепления рубля. В Азии во вторник отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, подрос Китай). Европейские фондовые индексы растут благодаря сильным статданным... читать дальше
.23 мая 2017 года 18:44
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.23 мая 2017 года 18:44
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.23 мая 2017 года 18:21
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.23 мая 2017 года 18:14
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