Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5104 руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5104 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,215 руб., максимальный - 56,785 руб. Было заключено 17955 сделок. Объем торгов составил 79733,36 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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