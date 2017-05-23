Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6125 руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3085 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6125 руб.

Минимальный курс евро составил 63,3225 руб., максимальный - 63,7975 руб. Было заключено 3646 сделок. Объем торгов составил 16705,29 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,3975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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