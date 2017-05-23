23 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
23 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2017
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Май 2017
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Май 2017
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Март 2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Апрель 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 мая 2017 года 16:36
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-68 на 37 млрд 698,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:36
Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в 1-м квартале 2017 года выросли на 9,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составили 380 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner.
Покупатели готовы тратить больше, чтобы приобрести понравившуюся... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:30
Министерство финансов России 24 мая проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 на сумму 25 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24019 на сумму 20 млрд... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:23
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 1-м квартале 2017 года упала в 2,6 раза и составила $39,9 млн, по сравнению с $103,1 млн.
Доходы за отчетный период в тайм-чартерном эквиваленте составили $274,4 млн (-5,6%). EBITDA снизилась на 16,7%, до $161,2 млн, сообщила... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:15
Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 8,52 пункта (0,437%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1959,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1966,19 (+0,8%) пункта, минимальное -... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:09
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) может еще раз в этом году выйти на рынок публичного долга, рассматривает как российские облигации, так и рублевые евробонды, сообщил журналистам финансовый директор компании Валерий Борисов.
"Мы пока смотрим, как торгуются... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:08
Банк России помог почти 200 валютным заемщикам реструктуризировать их кредиты. Всего в ЦБ поступило свыше 500 обращений, сообщил руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
"На сегодняшний день в... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:08
ПАО "Совкомфлот" в мае выкупило остаток выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2017 года на сумму $139,955 млн, говорится в отчете компании по МСФО.
С учетом премии за выкуп и выплаты накопленного купонного дохода по евробондам всего компания потратила на... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:07
Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-19 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47%... читать дальше
.
23 мая 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,91/57,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.
23 мая 2017 года 15:59
Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
Изменения в закон "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты... читать дальше
.
23 мая 2017 года 15:49
ВВП Нигерии в первом квартале 2017 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщает CNBCAfrica. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,3%.
Рецессия в стране продолжилась пятый квартал подряд на фоне сокращения нефтяных доходов и замедления... читать дальше
.
23 мая 2017 года 15:46
Транскапиталбанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого из указанных купонов составит 56,1 рубля.
Банк в июне 2013 года... читать дальше
.
23 мая 2017 года 15:40
Норвегия не намерена снижать добычу нефти, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министерства нефти и энергетики этой страны.
В документе отмечается, что Норвегия ведет серьезный диалог с другими государствами по ситуации на нефтяном рынке. Однако в... читать дальше
.
23 мая 2017 года 15:38
Комитет финансов Волгоградской области 2 июня проведет размещение облигаций серии 35007 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Ставка 1-го купона определится на аукционе. Ориентир ставки 1-го купона - 9,20-9,50% годовых, что... читать дальше
.
23 мая 2017 года 15:37
Сбербанк сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей до 8,3-8,35% годовых с 8,3-8,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47-8,52%... читать дальше
.