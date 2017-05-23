ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,4988 руб.

23 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 56,4988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,14 коп.

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3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-68 на 37 млрд 698,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в 1-м квартале 2017 года выросли на 9,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составили 380 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner. Покупатели готовы тратить больше, чтобы приобрести понравившуюся... Покупатели готовы тратить больше, чтобы приобрести понравившуюся... читать дальше

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Министерство финансов России 24 мая проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26219 на сумму 25 млрд рублей, а также облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 24019 на сумму 20 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 1-м квартале 2017 года упала в 2,6 раза и составила $39,9 млн, по сравнению с $103,1 млн. Доходы за отчетный период в тайм-чартерном эквиваленте составили $274,4 млн (-5,6%). EBITDA снизилась на 16,7%, до $161,2 млн, сообщила... Доходы за отчетный период в тайм-чартерном эквиваленте составили $274,4 млн (-5,6%). EBITDA снизилась на 16,7%, до $161,2 млн, сообщила... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 8,52 пункта (0,437%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1959,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1966,19 (+0,8%) пункта, минимальное -... читать дальше

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ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) может еще раз в этом году выйти на рынок публичного долга, рассматривает как российские облигации, так и рублевые евробонды, сообщил журналистам финансовый директор компании Валерий Борисов. "Мы пока смотрим, как торгуются... "Мы пока смотрим, как торгуются... читать дальше

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Банк России помог почти 200 валютным заемщикам реструктуризировать их кредиты. Всего в ЦБ поступило свыше 500 обращений, сообщил руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. "На сегодняшний день в... "На сегодняшний день в... читать дальше

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ПАО "Совкомфлот" в мае выкупило остаток выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2017 года на сумму $139,955 млн, говорится в отчете компании по МСФО. С учетом премии за выкуп и выплаты накопленного купонного дохода по евробондам всего компания потратила на... С учетом премии за выкуп и выплаты накопленного купонного дохода по евробондам всего компания потратила на... читать дальше

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Сбербанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-19 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47%... Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47%... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,91/57,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Изменения в закон "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты... Изменения в закон "О статусе столицы РФ" и отдельные законодательные акты... читать дальше

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ВВП Нигерии в первом квартале 2017 года сократился на 0,5% в годовом выражении, сообщает CNBCAfrica. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - на 0,3%. Рецессия в стране продолжилась пятый квартал подряд на фоне сокращения нефтяных доходов и замедления... Рецессия в стране продолжилась пятый квартал подряд на фоне сокращения нефтяных доходов и замедления... читать дальше

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Транскапиталбанк установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого из указанных купонов составит 56,1 рубля. Размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого из указанных купонов составит 56,1 рубля. Банк в июне 2013 года... Банк в июне 2013 года... читать дальше

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Норвегия не намерена снижать добычу нефти, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министерства нефти и энергетики этой страны. В документе отмечается, что Норвегия ведет серьезный диалог с другими государствами по ситуации на нефтяном рынке. Однако в... В документе отмечается, что Норвегия ведет серьезный диалог с другими государствами по ситуации на нефтяном рынке. Однако в... читать дальше

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Комитет финансов Волгоградской области 2 июня проведет размещение облигаций серии 35007 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ставка 1-го купона определится на аукционе. Ориентир ставки 1-го купона - 9,20-9,50% годовых, что... Ставка 1-го купона определится на аукционе. Ориентир ставки 1-го купона - 9,20-9,50% годовых, что... читать дальше

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Сбербанк сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей до 8,3-8,35% годовых с 8,3-8,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47-8,52%... Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47-8,52%... читать дальше

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