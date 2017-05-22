.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6374 руб.
.
ГЛАВНОЕ
МВФ: экономика РФ выходит из 2-летней рецессии
Экономика РФ выходит из 2-летней рецессии, инфляция продолжает снижаться, считают в МВФ. Сохранен прогноз роста российского ВВП в этом году на уровне 1,4%
 
Ипотечные ставки на пути к историческому минимуму
Ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция всё это время не будет превышать 4%, считает ряд опрошенных "Известиями" банкиров. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в...
 
Когда начнут расти зарплаты россиян
Правительство и администрация президента на этой неделе приступят к сведению в единое целое результатов работы Минэкономразвития и других министерств и ведомств над планом действий до 2025 года, а также предложений Центра стратегических разработок...
 
Расчет норматива потребления услуг ЖКХ могут изменить
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги для людей, у которых не установлены счетчики. Авторы инициативы считают, что это поможет устранить неоправданное завышение платежей, пишет "Российская газета". Поправки в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 мая 2017 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6374 руб.

 0  
22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6374 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,405 руб., максимальный - 56,925 руб. К этому времени было заключено 34753 сделки. Объем торгов составил 196368,98 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,69 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 мая снизилась на 0,77% и составила 23266,536 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23266,536 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,259 млрд руб., или на...
.
22 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5472 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5472 руб.

Минимальный курс евро составил 63,0775 руб.,...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6374 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6374 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2186 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2186 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2041 руб., максимальный -...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:15
Fiat Chrysler отзывает в РФ почти 9 тыс. авто Jeep Cherokee и Renegade
Российское представительство концерна Fiat Chrysler ООО "ЭфСиЭй Рус" отзывает в РФ 8,89 тыс. автомобилей Jeep Cherokee.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

"Причиной...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:11
Россия на 2,3% снизила выпуск золота в апреле - Росстат
Россия в апреле 2017 года снизила производство необработанного золота или полуобработанного, или в виде порошка на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат.

Всего за январь-апрель производство золота выросло на 4,3% по сравнению с...
.
22 мая 2017 года 19:08
Мобиус: доверие к emerging markets вернулось
Председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус считает, что американские активы в следующие 2-3 года будут показывать более слабые результаты по сравнению с рынками Европы и стран с развивающейся экономикой (emerging markets).

Выступая на...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:05
В Резервный фонд по итогам года может быть зачислено 623 млрд руб. - глава Минфина
По итогам текущего года в Резервный фонд могут быть зачислены нефтегазовые доходы на сумму 623 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы исполняем бюджет, мы договорились, что по бюджету предусмотрено использование средств Резервного...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 19:02
За 4 месяца спад розничной торговли в РФ составил 1,4% - Росстат
За первые 4 месяца т.г. оборот розничной торговли снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год - до 9 трлн 64,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года. Динамика оказалась...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:59
Индекс ММВБ снизился на 0,6%, индекс РТС - на 0,4%
Российский рынок акций, открывшийся вблизи уровней закрытия пятницы, завершил понедельник в красной зоне, несмотря на неплохой внешний фон.

Европейские биржевые индикаторы изменялись без единой динамики в ходе торгов.

Фондовые рынки АТР в целом закрылись на...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:57
В апреле рост выпуска легковых авто в РФ составил 20% - Росстат
Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2017 г. выросло на 20,4% по сравнению с апрелем 2016 г. - до 116 тыс. штук, говорится в сообщении Росстата.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце выросло на 15,3% по сравнению с апрелем 2016 г., по сравнению с...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:54
В 1-м квартале профицит консолидированного бюджета РФ составил 144 млрд руб. - казначейство
В январе-марте т.г. консолидированный бюджет РФ исполнен с профицитом 144,1 млрд рублей против дефицита 463,0 млрд рублей в 1-м квартале 2016 года, говорится в сообщении на сайте Федерального казначейства.

В январе-феврале, по данным казначейства, консолидированный...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:51
В ЕС переговоры о продлении "Турецкого потока" ведутся и с Грецией, и с Болгарией - Медведев
Россия ведет переговоры с рядом европейских стран о продолжении строительства на их территории газопровода "Турецкий поток", в том числе с Грецией и Болгарией, заявил в понедельник в Стамбуле премьер РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия начала строительство морской нитки...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:48
За 4 месяца строительство жилья в РФ сократилось на 14,8% - Росстат
В России в апреле 2017 года было построено 4,2 млн кв. м жилья, что на 11,4% меньше показателя апреля 2016 года, сообщил Росстат.

В марте падение жилищного строительства составляло 9,0%, в феврале -17%, в январе - 21,6%.

В целом за январь-апрель 2017 года было...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:46
Размер взносов в компенсационный фонд дольщиков пока не определен - АИЖК
Формула и методика расчета взносов в государственный компенсационный фонд застройщиков жилья еще не определены, рассказал в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник.

По его...    читать дальше
.
22 мая 2017 года 18:44
В апреле цены производителей промтоваров снизились на 1,5% - Росстат
В апреле цены производителей промышленных товаров в РФ снизились на 1,5% после снижения на 0,3% в марте, роста на 0,8% в феврале, скачка на 3,3% в январе, роста на 0,6% в декабре, на 0,7% - в ноябре, на 0,3% - в октябре, на 0,7% - в сентябре, снижения на 1,3% в августе, сообщил...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.