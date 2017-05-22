ЦБ РФ установил курс евро с 23 мая в размере 63,1713 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 63,1713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,66 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23266,536 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,259 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5472 руб. Минимальный курс евро составил 63,0775 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,0775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6374 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2186 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2041 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,2041 руб., максимальный -... читать дальше

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Российское представительство концерна Fiat Chrysler ООО "ЭфСиЭй Рус" отзывает в РФ 8,89 тыс. автомобилей Jeep Cherokee. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта. "Причиной... "Причиной... читать дальше

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Россия в апреле 2017 года снизила производство необработанного золота или полуобработанного, или в виде порошка на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат. Всего за январь-апрель производство золота выросло на 4,3% по сравнению с... Всего за январь-апрель производство золота выросло на 4,3% по сравнению с...

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Председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус считает, что американские активы в следующие 2-3 года будут показывать более слабые результаты по сравнению с рынками Европы и стран с развивающейся экономикой (emerging markets). Выступая на... Выступая на... читать дальше

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По итогам текущего года в Резервный фонд могут быть зачислены нефтегазовые доходы на сумму 623 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы исполняем бюджет, мы договорились, что по бюджету предусмотрено использование средств Резервного... "Мы исполняем бюджет, мы договорились, что по бюджету предусмотрено использование средств Резервного... читать дальше

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За первые 4 месяца т.г. оборот розничной торговли снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год - до 9 трлн 64,7 млрд рублей, сообщил Росстат. В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года. Динамика оказалась... В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года. Динамика оказалась... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся вблизи уровней закрытия пятницы, завершил понедельник в красной зоне, несмотря на неплохой внешний фон. Европейские биржевые индикаторы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Европейские биржевые индикаторы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Фондовые рынки АТР в целом закрылись на... Фондовые рынки АТР в целом закрылись на... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2017 г. выросло на 20,4% по сравнению с апрелем 2016 г. - до 116 тыс. штук, говорится в сообщении Росстата. Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце выросло на 15,3% по сравнению с апрелем 2016 г., по сравнению с... Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце выросло на 15,3% по сравнению с апрелем 2016 г., по сравнению с... читать дальше

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В январе-марте т.г. консолидированный бюджет РФ исполнен с профицитом 144,1 млрд рублей против дефицита 463,0 млрд рублей в 1-м квартале 2016 года, говорится в сообщении на сайте Федерального казначейства. В январе-феврале, по данным казначейства, консолидированный... В январе-феврале, по данным казначейства, консолидированный... читать дальше

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Россия ведет переговоры с рядом европейских стран о продолжении строительства на их территории газопровода "Турецкий поток", в том числе с Грецией и Болгарией, заявил в понедельник в Стамбуле премьер РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия начала строительство морской нитки... читать дальше

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В России в апреле 2017 года было построено 4,2 млн кв. м жилья, что на 11,4% меньше показателя апреля 2016 года, сообщил Росстат. В марте падение жилищного строительства составляло 9,0%, в феврале -17%, в январе - 21,6%. В марте падение жилищного строительства составляло 9,0%, в феврале -17%, в январе - 21,6%. В целом за январь-апрель 2017 года было... В целом за январь-апрель 2017 года было... читать дальше

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Формула и методика расчета взносов в государственный компенсационный фонд застройщиков жилья еще не определены, рассказал в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник. По его... По его... читать дальше

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В апреле цены производителей промышленных товаров в РФ снизились на 1,5% после снижения на 0,3% в марте, роста на 0,8% в феврале, скачка на 3,3% в январе, роста на 0,6% в декабре, на 0,7% - в ноябре, на 0,3% - в октябре, на 0,7% - в сентябре, снижения на 1,3% в августе, сообщил... читать дальше

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