.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,2097 руб.
.
22 мая 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,2097 руб.
|0
22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2097 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2 руб., максимальный - 8,2163 руб. Было заключено 16 сделок. Объем торгов составил 73,08 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2163 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 мая снизилась на 0,77% и составила 23266,536 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23266,536 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,259 млрд руб., или на...
.22 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5472 руб. Минимальный курс евро составил 63,0775 руб.,... читать дальше
.22 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,6374 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6374 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2186 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2041 руб., максимальный -... читать дальше
.22 мая 2017 года 19:15
Российское представительство концерна Fiat Chrysler ООО "ЭфСиЭй Рус" отзывает в РФ 8,89 тыс. автомобилей Jeep Cherokee. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта. "Причиной... читать дальше
.22 мая 2017 года 19:11
Россия в апреле 2017 года снизила производство необработанного золота или полуобработанного, или в виде порошка на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, сообщил Росстат. Всего за январь-апрель производство золота выросло на 4,3% по сравнению с...
.22 мая 2017 года 19:08
Председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус считает, что американские активы в следующие 2-3 года будут показывать более слабые результаты по сравнению с рынками Европы и стран с развивающейся экономикой (emerging markets). Выступая на... читать дальше
.22 мая 2017 года 19:05
По итогам текущего года в Резервный фонд могут быть зачислены нефтегазовые доходы на сумму 623 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы исполняем бюджет, мы договорились, что по бюджету предусмотрено использование средств Резервного... читать дальше
.22 мая 2017 года 19:02
За первые 4 месяца т.г. оборот розничной торговли снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год - до 9 трлн 64,7 млрд рублей, сообщил Росстат. В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года. Динамика оказалась... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:59
Российский рынок акций, открывшийся вблизи уровней закрытия пятницы, завершил понедельник в красной зоне, несмотря на неплохой внешний фон. Европейские биржевые индикаторы изменялись без единой динамики в ходе торгов. Фондовые рынки АТР в целом закрылись на... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:57
Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2017 г. выросло на 20,4% по сравнению с апрелем 2016 г. - до 116 тыс. штук, говорится в сообщении Росстата. Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце выросло на 15,3% по сравнению с апрелем 2016 г., по сравнению с... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:54
В январе-марте т.г. консолидированный бюджет РФ исполнен с профицитом 144,1 млрд рублей против дефицита 463,0 млрд рублей в 1-м квартале 2016 года, говорится в сообщении на сайте Федерального казначейства. В январе-феврале, по данным казначейства, консолидированный... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:51
Россия ведет переговоры с рядом европейских стран о продолжении строительства на их территории газопровода "Турецкий поток", в том числе с Грецией и Болгарией, заявил в понедельник в Стамбуле премьер РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Россия начала строительство морской нитки... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:48
В России в апреле 2017 года было построено 4,2 млн кв. м жилья, что на 11,4% меньше показателя апреля 2016 года, сообщил Росстат. В марте падение жилищного строительства составляло 9,0%, в феврале -17%, в январе - 21,6%. В целом за январь-апрель 2017 года было... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:46
Формула и методика расчета взносов в государственный компенсационный фонд застройщиков жилья еще не определены, рассказал в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме гендиректор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник. По его... читать дальше
.22 мая 2017 года 18:44
В апреле цены производителей промышленных товаров в РФ снизились на 1,5% после снижения на 0,3% в марте, роста на 0,8% в феврале, скачка на 3,3% в январе, роста на 0,6% в декабре, на 0,7% - в ноябре, на 0,3% - в октябре, на 0,7% - в сентябре, снижения на 1,3% в августе, сообщил... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.