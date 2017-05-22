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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.
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22 мая 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.
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22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.
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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник на фоне позитивной динамики Уолл-стрит в прошлую пятницу и статданных из Японии, пишет Financial Times. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7%, до 151,8... читать дальше
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1821,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 785,66 млрд руб.
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Рост экспорта из Японии в апреле 2017 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года замедлился до 7,5%, составив 6,3 трлн иен ($56,7 млрд) после подъема на 12% в марте, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Мартовский рост экспорта стал максимальным с января... читать дальше
.22 мая 2017 года 09:16
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-68 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше
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Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне снижения волатильности и повышения цен на сырье. Однако по итогам недели рынок акций продемонстрировал небольшое снижение, не сумев восстановиться после политических скандалов вокруг Белого дома. За пять... читать дальше
.22 мая 2017 года 08:59
Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек. Каждую секунду в прошлом году один человек становился внутренним беженцем. Об этом, как передает "Немецкая волна", говорится в представленном в Нью-Йорке... читать дальше
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.22 мая 2017 года 08:34
Избиратели Швейцарии одобрили план правительства по отказу от атомной энергетики: как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии. За отказ от АЭС проголосовали 58%, сообщает BBC. На данный момент атомные электростанции... читать дальше
.22 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,47 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.22 мая 2017 года 08:30
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