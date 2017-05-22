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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.
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ГЛАВНОЕ
МВФ: экономика РФ выходит из 2-летней рецессии
Экономика РФ выходит из 2-летней рецессии, инфляция продолжает снижаться, считают в МВФ. Сохранен прогноз роста российского ВВП в этом году на уровне 1,4%
 
Ипотечные ставки на пути к историческому минимуму
Ставки по жилищным кредитам в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых, если инфляция всё это время не будет превышать 4%, считает ряд опрошенных "Известиями" банкиров. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в...
 
Промышленные потребители обеспокоены ростом цен на электроэнергию
Промышленные потребители обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала 2017 года. Об этом говорится в письме директора "Сообщества потребителей энергии" Василия...
 
Легализация самозанятых не состоялась
Первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), полученным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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22 мая 2017 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.

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22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 мая 2017 года 09:38
Азиатские фондовые индексы растут, Китай торгуется в минусе
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник на фоне позитивной динамики Уолл-стрит в прошлую пятницу и статданных из Японии, пишет Financial Times.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7%, до 151,8...    читать дальше
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22 мая 2017 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1821,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 785,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 1821,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1561,5 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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22 мая 2017 года 09:21
Японский экспорт в апреле вырос на 7,5%, импорт - на 15,1%
Рост экспорта из Японии в апреле 2017 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года замедлился до 7,5%, составив 6,3 трлн иен ($56,7 млрд) после подъема на 12% в марте, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Мартовский рост экспорта стал максимальным с января...    читать дальше
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22 мая 2017 года 09:16
ВТБ разместит 23 мая однодневные бонды серии КС-2-68 на 75 млрд рублей
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-68 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
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22 мая 2017 года 09:07
Фондовые индексы США выросли в пятницу на 0,5-0,7%
Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне снижения волатильности и повышения цен на сырье. Однако по итогам недели рынок акций продемонстрировал небольшое снижение, не сумев восстановиться после политических скандалов вокруг Белого дома. За пять...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:59
В 2016 году в мире появилось более 30 миллионов внутренних беженцев
Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек. Каждую секунду в прошлом году один человек становился внутренним беженцем. Об этом, как передает "Немецкая волна", говорится в представленном в Нью-Йорке...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:47
Орешкин: позиция США по мировой торговле на встрече АТЭС - неконструктивна
Встреча министров торговли стран АТЭС рискует оказаться безрезультатной из-за неконструктивной позиции США, которые блокируют предложения всех остальных стран, сказал в субботу журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам первого дня министерских...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:34
Швейцарцы на референдуме одобрили план правительства по отказу от АЭС
Избиратели Швейцарии одобрили план правительства по отказу от атомной энергетики: как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии. За отказ от АЭС проголосовали 58%, сообщает BBC.

На данный момент атомные электростанции...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,47 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,47 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75251,38 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75251,38 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1032,95 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1032,95 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 мая 2017 года 08:22
Экономика России выйдет на темпы роста выше среднемировых - Медведев
План действий правительства до 2025 года предусматривает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

"В соответствии с вашим...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:14
Европейские фондовые рынки закрылись на подъеме
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в пятницу, несколько отыграв падение с начала недели, вызванное усилением политических рисков в США.

Ралли в Великобритании поддерживает падение курса фунта стерлингов после того, как накануне британская...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:07
Нефть дорожает, Brent торгуется выше $54 за баррель
Черное золото в пятницу подорожало на оптимизме по поводу скорой встречи представителей стран ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи.

По итогам торгов 19 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE...    читать дальше
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22 мая 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6479 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 63,6479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,88 коп.
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22 мая 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.
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