ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник на фоне позитивной динамики Уолл-стрит в прошлую пятницу и статданных из Японии, пишет Financial Times. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7%, до 151,8... Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,7%, до 151,8... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 1821,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1561,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Рост экспорта из Японии в апреле 2017 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года замедлился до 7,5%, составив 6,3 трлн иен ($56,7 млрд) после подъема на 12% в марте, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Мартовский рост экспорта стал максимальным с января... читать дальше

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2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-68 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне снижения волатильности и повышения цен на сырье. Однако по итогам недели рынок акций продемонстрировал небольшое снижение, не сумев восстановиться после политических скандалов вокруг Белого дома. За пять... читать дальше

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Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек. Каждую секунду в прошлом году один человек становился внутренним беженцем. Об этом, как передает "Немецкая волна", говорится в представленном в Нью-Йорке... читать дальше

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Встреча министров торговли стран АТЭС рискует оказаться безрезультатной из-за неконструктивной позиции США, которые блокируют предложения всех остальных стран, сказал в субботу журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам первого дня министерских... читать дальше

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Избиратели Швейцарии одобрили план правительства по отказу от атомной энергетики: как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии. За отказ от АЭС проголосовали 58%, сообщает BBC. На данный момент атомные электростанции... На данный момент атомные электростанции... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102,47 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75251,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1032,95 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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План действий правительства до 2025 года предусматривает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста выше среднемировых, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. "В соответствии с вашим... "В соответствии с вашим... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в пятницу, несколько отыграв падение с начала недели, вызванное усилением политических рисков в США. Ралли в Великобритании поддерживает падение курса фунта стерлингов после того, как накануне британская... Ралли в Великобритании поддерживает падение курса фунта стерлингов после того, как накануне британская... читать дальше

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Черное золото в пятницу подорожало на оптимизме по поводу скорой встречи представителей стран ОПЕК, на которой будет обсуждаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи. По итогам торгов 19 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE... По итогам торгов 19 мая стоимость июльского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 63,6479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,88 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.

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