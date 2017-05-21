ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,6479 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 63,6479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,88 коп.

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Депутат-единоросс Евгений Федоров намерен добиться прекращения деятельности Transparency International на территории России. "Понятно, что это чисто политическая деятельность, направленная на воздействие на политические процессы в России и на политиков в России по соображениям,... читать дальше

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ОАО "558-й авиаремонтный завод" (г.Барановичи, Белоруссия) заключило контракт с АО "Вертолеты России" на ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Белоруссии. "В первый день работы 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017... читать дальше

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Экономический суд СНГ будет работать в формате ad hoc (по необходимости), сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. "В ближайшее время ожидается подписание главами государств ряда значимых документов, предусматривающих кардинальное изменение формата деятельности суда. В частности,... читать дальше

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Факт оснащения поддельными приборами боевой техники и хищения бюджетных средств выявлен на оборонном предприятии в Южном военном округе, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП). "Военной прокуратурой Краснодарского гарнизона в ходе проверки установлено, что... читать дальше

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Порталом "Активный гражданин" пользуются 1,7 млн человек, сообщил на своей странице в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин. "Три года @citizenmoscow - порталу для тех, кому важно, что происходит в Москве. Уже 1,7 млн москвичей участвуют в управлении городом", - говорится в...

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Россия и Япония в настоящее время прорабатывают вопрос о заключении нового соглашения об избежании двойного налогообложения, оно может быть подписано до конца года, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в Ханое по итогам прошедшей в рамках консультаций АТЭС встречи с... читать дальше

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Новый ракетный пуск КНДР вызывает тревогу, как и возможный ответ США на действия Пхеньяна, игра с огнем может закончиться плохо, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Очередной ракетный пуск, какими бы причинами его Пхеньян... читать дальше

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Правительство Италии намерено предоставить бесплатно 103 исторических здания, включая средневековые замки, виллы и монастыри, с условием, что их новые владельцы сделают из них места для туристов, пишет CNBC. Эти здания расположены вдоль восьми традиционных туристических... читать дальше

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Россия заключит с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве, заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов. "Начиная с Беларуси, с Арменией, Казахстаном подписаны договоры о военно-техническом... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 63,6479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,88 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.

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ФГУП "Росморпорт" признало несостоявшимся открытый конкурс на строительство круизного терминала в морском порту Калининграда в городе Пионерский, сообщает пресс-служба предприятия. Протокол заседания комиссии подписан 17 мая. Для участия в конкурсе поступили заявки от АО... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения на сумму в $109,7 млрд, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. "Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке... читать дальше

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Добившийся переизбрания на пост президента Ирана Хасан Рухани заявил в субботу, что будет стремиться расширять связи страны с миром. По сообщению официальных иранских СМИ, в ходе обращения к согражданам, президент при этом подчеркнул, что Тегеран также готов отстаивать свои... читать дальше

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Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Российское представительство при ВТО в Женеве направило в... читать дальше

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В Мосгордуме рассчитывают, что федеральный закон о реновации будет принят до конца лета 2017 года, а первые дома, построенные в рамках программы, появятся уже через полтора-два года. "Окончательные итоги голосования будут подведены 25 июня, потому что до 25 июня можно... читать дальше

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