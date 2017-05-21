.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.
.
21 мая 2017 года 12:14
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1602 руб.
|0
21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 мая 2017 года 18:04
Депутат-единоросс Евгений Федоров намерен добиться прекращения деятельности Transparency International на территории России. "Понятно, что это чисто политическая деятельность, направленная на воздействие на политические процессы в России и на политиков в России по соображениям,... читать дальше
.21 мая 2017 года 17:35
Белорусский "558-й авиаремонтный завод" заключил контракт с АО "Вертолеты России" на ремонт Ми-8 и Ми-17
ОАО "558-й авиаремонтный завод" (г.Барановичи, Белоруссия) заключило контракт с АО "Вертолеты России" на ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Белоруссии. "В первый день работы 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017... читать дальше
.21 мая 2017 года 16:19
Экономический суд СНГ будет работать в формате ad hoc (по необходимости), сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. "В ближайшее время ожидается подписание главами государств ряда значимых документов, предусматривающих кардинальное изменение формата деятельности суда. В частности,... читать дальше
.21 мая 2017 года 15:12
Факт оснащения поддельными приборами боевой техники и хищения бюджетных средств выявлен на оборонном предприятии в Южном военном округе, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП). "Военной прокуратурой Краснодарского гарнизона в ходе проверки установлено, что... читать дальше
.21 мая 2017 года 14:01
Порталом "Активный гражданин" пользуются 1,7 млн человек, сообщил на своей странице в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин. "Три года @citizenmoscow - порталу для тех, кому важно, что происходит в Москве. Уже 1,7 млн москвичей участвуют в управлении городом", - говорится в...
.21 мая 2017 года 13:56
Россия и Япония прорабатывают вопрос о заключении нового соглашения об избежании двойного налогообложения - М.Орешкин
Россия и Япония в настоящее время прорабатывают вопрос о заключении нового соглашения об избежании двойного налогообложения, оно может быть подписано до конца года, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в Ханое по итогам прошедшей в рамках консультаций АТЭС встречи с... читать дальше
.21 мая 2017 года 13:26
Новый ракетный пуск КНДР вызывает тревогу, как и возможный ответ США на действия Пхеньяна - Клинцевич
Новый ракетный пуск КНДР вызывает тревогу, как и возможный ответ США на действия Пхеньяна, игра с огнем может закончиться плохо, заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Очередной ракетный пуск, какими бы причинами его Пхеньян... читать дальше
.21 мая 2017 года 13:22
Правительство Италии намерено предоставить бесплатно 103 исторических здания с условием превращения их в места для туристов
Правительство Италии намерено предоставить бесплатно 103 исторических здания, включая средневековые замки, виллы и монастыри, с условием, что их новые владельцы сделают из них места для туристов, пишет CNBC. Эти здания расположены вдоль восьми традиционных туристических... читать дальше
.21 мая 2017 года 12:15
Россия заключит с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве, заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов. "Начиная с Беларуси, с Арменией, Казахстаном подписаны договоры о военно-техническом... читать дальше
.21 мая 2017 года 12:14
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 63,6479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,88 коп.
.21 мая 2017 года 12:14
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.
.20 мая 2017 года 19:01
ФГУП "Росморпорт" признало несостоявшимся конкурс на строительство круизного терминала в Калининграде за 856 млн рублей
ФГУП "Росморпорт" признало несостоявшимся открытый конкурс на строительство круизного терминала в морском порту Калининграда в городе Пионерский, сообщает пресс-служба предприятия. Протокол заседания комиссии подписан 17 мая. Для участия в конкурсе поступили заявки от АО... читать дальше
.20 мая 2017 года 18:48
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения на сумму в $109,7 млрд, сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. "Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке... читать дальше
.20 мая 2017 года 18:38
Добившийся переизбрания на пост президента Ирана Хасан Рухани заявил в субботу, что будет стремиться расширять связи страны с миром. По сообщению официальных иранских СМИ, в ходе обращения к согражданам, президент при этом подчеркнул, что Тегеран также готов отстаивать свои... читать дальше
.20 мая 2017 года 18:23
Россия направила в ВТО комплексный иск к Украине в связи с вводимыми ограничениями и запретами в отношении РФ
Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. "Российское представительство при ВТО в Женеве направило в... читать дальше
.20 мая 2017 года 18:16
В Мосгордуме рассчитывают, что федеральный закон о реновации будет принят до конца лета 2017 года, а первые дома, построенные в рамках программы, появятся уже через полтора-два года. "Окончательные итоги голосования будут подведены 25 июня, потому что до 25 июня можно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.