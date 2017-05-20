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20 мая 2017 года 11:41

Совет директоров "Газпрома" прекратил полномочия Н.Дубика в качестве члена правления

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20 мая. FINMARKET.RU - Совет директоров "Газпрома" прекратил полномочия Николая Дубика в качестве члена правления, сообщает пресс-служба эмитента.

Соответствующее решение совет директоров "Газпрома" принял 18 мая.

Ранее "Газпром" сообщал, что Н.Дубик, ранее руководивший департаментом 104 (юридический департамент), назначен первым заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт".

Источники в отрасли называют назначение Н.Дубика замгендиректора ООО промежуточным шагом на пути к посту генерального директора "Газпром экспорта". Трехлетний контракт нынешнего генерального директора Елены Бурмистровой истекает 1 июля.

Опубликовано /Финмаркет/
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Компании упоминаемые в новости:    Газпром

 
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20 мая 2017 года 11:41
Совет директоров "Газпрома" прекратил полномочия Н.Дубика в качестве члена правления
Совет директоров "Газпрома" прекратил полномочия Николая Дубика в качестве члена правления, сообщает пресс-служба эмитента.

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