Совет директоров "Газпрома" прекратил полномочия Н.Дубика в качестве члена правления

Источники в отрасли называют назначение Н.Дубика замгендиректора ООО промежуточным шагом на пути к посту генерального директора "Газпром экспорта". Трехлетний контракт нынешнего генерального директора Елены Бурмистровой истекает 1 июля.

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство получит возможность проводить отбор допинг-проб в июне. "Надеюсь, в июне РУСАДА начнет работать по забору проб", - сказал В. Мутко. "Претензий к большинству спортсменов нет", - подчеркнул он. По... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хасану Рухани по случаю убедительной победы на выборах президента Исламской Республики Иран, сообщает пресс-служба Кремля. Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что вне зависимости от персоналий и политического графика страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы. "Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития,... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" прекратил полномочия Николая Дубика в качестве члена правления, сообщает пресс-служба эмитента. Соответствующее решение совет директоров "Газпрома" принял 18 мая. Соответствующее решение совет директоров "Газпрома" принял 18 мая. Ранее "Газпром" сообщал, что Н.Дубик, ранее руководивший департаментом... Ранее "Газпром" сообщал, что Н.Дубик, ранее руководивший департаментом... читать дальше

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Президент Ирана Хасан Рухани лидирует по итогам первого тура президентских выборов, сообщил глава МВД страны Али Асгар Ахмади. По итогам обработки около 39 млн бюллетеней, Х.Рухани набирает 22,8 млн голосов. Его ближайший соперник, экс-генпрокурор Эбрахим Раиси получил поддержку... читать дальше

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Американские санкции против "Рособоронэкспорта" не будут продолжаться вечно, в компании их расценивают как элемент недобросовестной конкуренции, сообщил "Интерфаксу-АВН" в Минске Валерий Варламов - глава делегации "Рособоронэкспорта" на оружейной выставке MILEX-2017. "Нам трудно... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 63,6479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,88 коп.

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 5,26 пункта (0,267%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1962,4 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23447,796 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,525 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0708 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6933 руб. Минимальный курс евро составил 63,45 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,45 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2921 руб. Минимальный курс юаня составил 8,251 руб., максимальный - 8,323... Минимальный курс юаня составил 8,251 руб., максимальный - 8,323... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на пересмотр с возможностью снижения. В настоящее время рейтинги находятся на уровне "Ba1", говорится в... В настоящее время рейтинги находятся на уровне "Ba1", говорится в... читать дальше

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Турпоток россиян в Испанию постепенно восстанавливается после кризисного периода 2014-2015 годов, сообщила в пятницу замминистра культуры РФ Алла Манилова на пресс-конференции в Петербурге. "Сейчас у нас к 2015 году рост испанских туристов составил 19%. И этот... "Сейчас у нас к 2015 году рост испанских туристов составил 19%. И этот... читать дальше

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Вероятность ослабления рубля в ближайшее время выше, чем укрепления, считает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. "Я вижу больше вероятности снижения цены на нефть, чем роста, поэтому вероятность ослабления рубля выше,... "Я вижу больше вероятности снижения цены на нефть, чем роста, поэтому вероятность ослабления рубля выше,... читать дальше

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