19 мая 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.05 по 28.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.05.2017
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2017
|23.05.2017
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Май 2017
|23.05.2017
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Май 2017
|23.05.2017
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Март 2017
|23.05.2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Апрель 2017
|24.05.2017
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2017
|24.05.2017
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Май 2017
|24.05.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 мая
|25.05.2017
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Март 2017
|25.05.2017
|11:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2017
|25.05.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 мая
|25.05.2017
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Апрель 2017
|25.05.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 мая
|25.05.2017
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Апрель 2017
|26.05.2017
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Май 2017
|26.05.2017
|15:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2017
|26.05.2017
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2017
|26.05.2017
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2017
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19 мая 2017 года 18:30
Канадская Kinross Gold продает свои геологоразведочные активы на территории Юкон местной компании White Gold Corp.
Как говорится в сообщениях компаний, в оплату Kinross получит 19,9% акций White Gold рыночной стоимостью 35,2 млн канадских долларов (около $26 млн), а... читать дальше
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19 мая 2017 года 18:23
Введение курортного сбора в регионах "Золотого кольца" позволило бы им развивать туристическую инфраструктуру, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Мы много говорим о том, чтобы создавать дополнительные источники доходов для субъектов как, например, от... читать дальше
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19 мая 2017 года 18:15
Тинькофф банк с начала 2017 года по 1 мая увеличил кредитный портфель до вычета резервов на 11% - до 130,8 млрд рублей, говорится в сообщении TCS Group Holding.
Объем средств розничных клиентов за январь-апрель изменился несущественно и составил 117,4 млрд рублей по... читать дальше
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19 мая 2017 года 18:07
Количество сетевых СМИ, зарегистрированных в России в январе-марте т.г., почти вдвое превысило число печатных, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
"В 1-м квартале 2017 года зарегистрировано 402 сетевых издания, что почти в два раза больше... читать дальше
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19 мая 2017 года 18:07
Держатели биржевых облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 согласились перенести пропущенные выплаты на 27 октября 2017 года, следует из сообщения компании.
В частности, на собрании ДВМП предложило... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:58
Минфин РФ пока обходится без использования средств Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета и постарается максимально отдалить эти траты, сообщил в пятницу журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Владимирского экономического форума.
"Пока у нас нет... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:54
АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 на $150 млн в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:49
ПАО "Ростелеком" установило ставки 5-20-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщениях эмитента.
Ставки 5-6-го купонов обеих серий установлены в размере 8,4% годовых, 7-8-го купонов - 8% годовых, 9-10-го купонов - 7,75% годовых, 11-16-го купонов -... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:48
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом.
Как говорится в сообщении агентства, краткосрочный РДЭ сохранен на уровне... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:39
В пятницу активно восстанавливается курс бразильского реала, рухнувший накануне в паре с долларом США на фоне политического кризиса в стране.
В четверг бразильский реал завершил торги на отметке 3,3758 реала/$1, упав на 7%. В среду его падение составило... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0614 руб.
Минимальный курс доллара США составил 56,8875 руб.,... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:23
Федеральная нотариальная палата (ФНП), оператор единой информационной системы нотариата, включающей в том числе реестр уведомлений о залогах движимого имущества, и ЗАО "Интерфакс", оператор Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.05 по 28.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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19 мая 2017 года 17:07
Курс доллара США опускается практически ко всем мировым валютам в пятницу и демонстрирует рекордное за 2 месяца падение по итогам недели.
Курс евро к доллару поднялся к 17:00 мск до $1,1192 по сравнению с $1,1103 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:00
Банк России в апреле 2017 года закупил 0,2 млн тройских унций (около 6 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
По состоянию на 1 мая объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 54,2 млн унций (1,686 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на... читать дальше
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19 мая 2017 года 17:00
В понедельник, 22 мая, в Канаде праздник - День Виктории.
В четверг, 25 мая, во Франции праздник - Вознесение Господне.
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