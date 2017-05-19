ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 мая в размере 57,1602 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 57,1602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,81 коп.

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Канадская Kinross Gold продает свои геологоразведочные активы на территории Юкон местной компании White Gold Corp. Как говорится в сообщениях компаний, в оплату Kinross получит 19,9% акций White Gold рыночной стоимостью 35,2 млн канадских долларов (около $26 млн), а... Как говорится в сообщениях компаний, в оплату Kinross получит 19,9% акций White Gold рыночной стоимостью 35,2 млн канадских долларов (около $26 млн), а... читать дальше

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Введение курортного сбора в регионах "Золотого кольца" позволило бы им развивать туристическую инфраструктуру, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы много говорим о том, чтобы создавать дополнительные источники доходов для субъектов как, например, от... "Мы много говорим о том, чтобы создавать дополнительные источники доходов для субъектов как, например, от... читать дальше

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Тинькофф банк с начала 2017 года по 1 мая увеличил кредитный портфель до вычета резервов на 11% - до 130,8 млрд рублей, говорится в сообщении TCS Group Holding. Объем средств розничных клиентов за январь-апрель изменился несущественно и составил 117,4 млрд рублей по... Объем средств розничных клиентов за январь-апрель изменился несущественно и составил 117,4 млрд рублей по... читать дальше

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Количество сетевых СМИ, зарегистрированных в России в январе-марте т.г., почти вдвое превысило число печатных, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора. "В 1-м квартале 2017 года зарегистрировано 402 сетевых издания, что почти в два раза больше... "В 1-м квартале 2017 года зарегистрировано 402 сетевых издания, что почти в два раза больше... читать дальше

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Держатели биржевых облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 согласились перенести пропущенные выплаты на 27 октября 2017 года, следует из сообщения компании. В частности, на собрании ДВМП предложило... В частности, на собрании ДВМП предложило... читать дальше

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Минфин РФ пока обходится без использования средств Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета и постарается максимально отдалить эти траты, сообщил в пятницу журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Владимирского экономического форума. "Пока у нас нет... "Пока у нас нет... читать дальше

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АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 на $150 млн в размере 6% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го... Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило ставки 5-20-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщениях эмитента. Ставки 5-6-го купонов обеих серий установлены в размере 8,4% годовых, 7-8-го купонов - 8% годовых, 9-10-го купонов - 7,75% годовых, 11-16-го купонов -... Ставки 5-6-го купонов обеих серий установлены в размере 8,4% годовых, 7-8-го купонов - 8% годовых, 9-10-го купонов - 7,75% годовых, 11-16-го купонов -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, краткосрочный РДЭ сохранен на уровне... Как говорится в сообщении агентства, краткосрочный РДЭ сохранен на уровне... читать дальше

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В пятницу активно восстанавливается курс бразильского реала, рухнувший накануне в паре с долларом США на фоне политического кризиса в стране. В четверг бразильский реал завершил торги на отметке 3,3758 реала/$1, упав на 7%. В среду его падение составило... В четверг бразильский реал завершил торги на отметке 3,3758 реала/$1, упав на 7%. В среду его падение составило... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0614 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,8875 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,8875 руб.,... читать дальше

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Федеральная нотариальная палата (ФНП), оператор единой информационной системы нотариата, включающей в том числе реестр уведомлений о залогах движимого имущества, и ЗАО "Интерфакс", оператор Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22.05 по 28.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Курс доллара США опускается практически ко всем мировым валютам в пятницу и демонстрирует рекордное за 2 месяца падение по итогам недели. Курс евро к доллару поднялся к 17:00 мск до $1,1192 по сравнению с $1,1103 на закрытие предыдущей сессии. Курс евро к доллару поднялся к 17:00 мск до $1,1192 по сравнению с $1,1103 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара... Курс доллара... читать дальше

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Банк России в апреле 2017 года закупил 0,2 млн тройских унций (около 6 тонн) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 мая объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 54,2 млн унций (1,686 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на... По состоянию на 1 мая объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 54,2 млн унций (1,686 тыс. тонн), сообщил банк. По состоянию на... читать дальше

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В понедельник, 22 мая, в Канаде праздник - День Виктории. В четверг, 25 мая, во Франции праздник - Вознесение Господне. В четверг, 25 мая, во Франции праздник - Вознесение Господне. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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