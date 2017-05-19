Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 84,4 млрд руб.

19 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 84,4 млрд руб.

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Цены на нефть продолжают расти сегодня, котировка июльского контракта на Brent превысила $53 за баррель (+0,9%). Последний раз Brent поднималась выше этой отметки на торгах 21 апреля. Более активный августовский контракт также подорожал на 0,9% - до $53,11 за... Более активный августовский контракт также подорожал на 0,9% - до $53,11 за... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 12 мая составил 9 трлн 058,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 мая денежная база в России равнялась 9 трлн 009,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,55%, или на 49,6 млрд... На 5 мая денежная база в России равнялась 9 трлн 009,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,55%, или на 49,6 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,31 руб. Минимальный курс юаня составил 8,2837 руб., максимальный - 8,3237... Минимальный курс юаня составил 8,2837 руб., максимальный - 8,3237... читать дальше

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ООО "Группа компаний "Самолет" 19 мая с 11:00 МСК до 14:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Заявки принимает Совкомбанк. Заявки принимает Совкомбанк. Техническое размещение 5-лентних бумаг запланировано на... Техническое размещение 5-лентних бумаг запланировано на... читать дальше

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Итальянская авиакомпания Alitalia продолжит выполнять полеты по графику, несмотря на процедуру банкротства, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании. Один из назначенных комиссаров Alitalia Луиджи Губитози провел серию встреч с ведущими туристическими... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2526... читать дальше

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Букмекерские сайты США и Британии отметили резкий рост объема ставок на импичмент президента США Дональда Трампа до конца этого года после скандала с экс-главой ФБР Джеймсом Коми, сообщает американское издание "Хилл". Так, на популярном в США букмекерском сайте... Так, на популярном в США букмекерском сайте... читать дальше

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Вчера торговый представитель США Роберт Лайтхайзер направил комитетам обеих палат Конгресса официальное письмо о начале пересмотра Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА). С момента направления данного письма у конгрессменов и правительства... С момента направления данного письма у конгрессменов и правительства... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2649... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен и отскока мировых фондовых площадок. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 0,87 пункта (0,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1968,53 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,39 пункта (0,686%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,39 пункта (0,686%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 84,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В апреле продолжилось снижение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, а годовая инфляция замедлилась до 4,1%, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен". Темп роста... Темп роста... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне отскока мировых фондовых площадок и нефти после отката из-за политического кризиса в США. Сегодня азиатские фондовые рынки стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии: большинство индексов... Сегодня азиатские фондовые рынки стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии: большинство индексов... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,65/58,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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Банк России намерен в этом году доработать методику определения величины собственных средств банков, чтобы затруднить им фиктивное увеличение капитала, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах Международного юридического форума. Предполагалось, что... Предполагалось, что... читать дальше

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