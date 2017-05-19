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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1930,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 783,14 млрд руб.
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19 мая 2017 года 09:27
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1930,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 783,14 млрд руб.
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19 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 1930,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1669,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1916,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1661 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 мая составили 783,14 млрд руб. против 781,41767 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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