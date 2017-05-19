19 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
19 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Апрель 2017
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Март 2017
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Март 2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Март 2017
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Май 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 мая 2017 года 11:08
Цены на нефть продолжают расти сегодня, котировка июльского контракта на Brent превысила $53 за баррель (+0,9%). Последний раз Brent поднималась выше этой отметки на торгах 21 апреля.
Более активный августовский контракт также подорожал на 0,9% - до $53,11 за... читать дальше
.
19 мая 2017 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 мая составил 9 трлн 058,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 5 мая денежная база в России равнялась 9 трлн 009,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,55%, или на 49,6 млрд... читать дальше
.
19 мая 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,31 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,2837 руб., максимальный - 8,3237... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:52
ООО "Группа компаний "Самолет" 19 мая с 11:00 МСК до 14:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки принимает Совкомбанк.
Техническое размещение 5-лентних бумаг запланировано на... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:51
Итальянская авиакомпания Alitalia продолжит выполнять полеты по графику, несмотря на процедуру банкротства, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании. Один из назначенных комиссаров Alitalia Луиджи Губитози провел серию встреч с ведущими туристическими... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2526... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:36
Букмекерские сайты США и Британии отметили резкий рост объема ставок на импичмент президента США Дональда Трампа до конца этого года после скандала с экс-главой ФБР Джеймсом Коми, сообщает американское издание "Хилл".
Так, на популярном в США букмекерском сайте... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:27
Вчера торговый представитель США Роберт Лайтхайзер направил комитетам обеих палат Конгресса официальное письмо о начале пересмотра Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА).
С момента направления данного письма у конгрессменов и правительства... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,2649... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен и отскока мировых фондовых площадок.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 0,87 пункта (0,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1968,53 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 7,39 пункта (0,686%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 84,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
19 мая 2017 года 10:12
В апреле продолжилось снижение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, а годовая инфляция замедлилась до 4,1%, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".
Темп роста... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне отскока мировых фондовых площадок и нефти после отката из-за политического кризиса в США.
Сегодня азиатские фондовые рынки стабилизировались после падения по итогам предыдущей сессии: большинство индексов... читать дальше
.
19 мая 2017 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,65/58,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.
19 мая 2017 года 09:59
Банк России намерен в этом году доработать методику определения величины собственных средств банков, чтобы затруднить им фиктивное увеличение капитала, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах Международного юридического форума.
Предполагалось, что... читать дальше
.