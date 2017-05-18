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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,2541 руб.
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18 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,2541 руб.
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18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2541 руб. Минимальный курс евро составил 63,75 руб., максимальный - 64,6825 руб. К этому времени было заключено 6470 сделок. Объем торгов составил 23198,25 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,07 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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18 мая 2017 года 19:35
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.18 мая 2017 года 19:22
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.18 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2541 руб. Минимальный курс евро составил 63,75 руб.,... читать дальше
.18 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,7235 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7235 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.18 мая 2017 года 19:07
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.18 мая 2017 года 19:03
Японский автопроизводитель Mitsubishi может возобновить продажу электромобилей в России, если государство поддержит этот вид автомобилей, заявил в четверг президент российского подразделения компании Наоя Накамура. "В первую очередь - это поддержка со стороны... читать дальше
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.18 мая 2017 года 18:51
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.18 мая 2017 года 18:48
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.18 мая 2017 года 18:42
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.18 мая 2017 года 18:37
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.18 мая 2017 года 18:33
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