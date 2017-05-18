.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,6751 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
В России появится единый портал персональных данных
Уже в 2019 году россияне смогут на специальном портале проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. В России появится сайт по контролю за распространением персональных данных. Об этом...
 
Трейдеры и ФНС начинают борьбу с незаконным оборотом продукции
Крупнейшие экспортеры зерна в пятницу подпишут хартию, обязывающую их избегать посредников при закупках продукции, которые зачастую уходят от уплаты НДС, рассказали "Коммерсанту" собеседники в отрасли. Информацию подтвердили в Федеральной налоговой...
 
Сокращены субсидии на производство карт с российскими чипами
Правительство сократило субсидии на 2017 г., предназначенные российским производителям чипов для платежных карт, в три раза - с 750 млн до 250 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту поправок в бюджет на 2017-2019 гг. В пояснительной...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 мая 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,6751 руб.

 0  
18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8957 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,6751 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,25 руб., максимальный - 58,125 руб. Было заключено 23356 сделок. Объем торгов составил 101522,54 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,79 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 мая снизилась на 0,85% и составила 23574,321 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23574,321 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,656 млрд руб., или на...
.
18 мая 2017 года 19:22
Ставка 1-го купона облигаций ритейлера "Лента" на 5 млрд руб. - 8,7%
ООО "Лента" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,365 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,365 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,332 руб., максимальный - 8,4386...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,2541 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2541 руб.

Минимальный курс евро составил 63,75 руб.,...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,7235 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7235 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 19:07
Квартальная чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО взлетела более чем на 38%
По итогам 1-го квартала 2017 года чистая прибыль по МСФО составила 11,36 млрд руб., что на 38,5% превышает показатель 1-го квартала 2016 года, следует из отчетности компании.

Показатель EBITDA увеличился на 26% - до 16,82 млрд руб., говорится в сообщении...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 19:05
Компания "Рэдванс" готовит бонды на 3,5 млрд рублей
ООО "Рэдванс" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

Выпуск планируется размещать в рамках программы биржевых бондов "Рэдванс"...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 19:03
Mitsubishi на определенных условиях готова возобновить поставки электромобилей в РФ
Японский автопроизводитель Mitsubishi может возобновить продажу электромобилей в России, если государство поддержит этот вид автомобилей, заявил в четверг президент российского подразделения компании Наоя Накамура.

"В первую очередь - это поддержка со стороны...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:59
Индекс ММВБ упал на 1,3%, индекс РТС - на 2,5%
Российский рынок акций, открывшийся в минусе, завершил четверг в существенном минусе.

Биржевые индикаторы Европы продолжали снижаться весь четверг после рекордного за 9 месяцев падения в среду на возросших политических рисках в США.

Фондовые рынки АТР резко...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:53
Добыча угля в России в январе-апреле выросла на 6,5% - Росстат
Объем добычи угля в России в январе-апреле 2017 года вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 133 млн тонн, сообщил Росстат.

При этом в апреле текущего года по сравнению с мартом 2016г добыча угля снизилась на 4,8%.

Производство...
.
18 мая 2017 года 18:51
Ставка 1-го купона облигаций "ЕвроХима" на 15 млрд руб. установлена в размере 8,75%
АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:48
"Роснефть" в ближайшие 5 лет планирует инвестировать в Германии 300 млн евро
В ближайшие 5 лет инвестиции НК "Роснефть" в германский бизнес планируются в объеме 300 млн евро, сообщил журналистам глава немецкого подразделения НК Брайан Честерман.

Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин уточнил, что общий объем утвержденных инвестиций составляет 600...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:45
ЦБ РФ зарегистрировал выпускаемые в рамках секьюритизации ипотеки Сбербанка бонды "Фабрики ИЦБ" на 50 млрд руб
ЦБ РФ зарегистрировал жилищные облигации ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен номер...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:42
РФ за 4 месяца увеличила производство электроэнергии на 1,3% - Росстат
За первые 4 месяца 2017 года выработка электроэнергии в России составила 389 млрд кВт ч, что на 1,3% выше уровня января-апреля 2016 года, следует из материалов Росстата.

В частности, производство атомных электростанций выросло на 6,5% - до 71,1 млрд кВт ч, ГЭС -...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:37
Чёрное золото снова дорожает
Нефть возобновила подъем в четверг благодаря ожиданиям, что ОПЕК и не-ОПЕК на следующей неделе продлят соглашение об ограничении нефтедобычи, сообщает AP.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 мск увеличилась на 25 центов (0,48%)...    читать дальше
.
18 мая 2017 года 18:33
Внешэкономбанк готов рефинансировать часть проектов ЕБРР в России
Внешэкономбанк готов изучить часть проектов Европейского банка реконструкции и развития в РФ, некоторые из них рефинансировать, сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы считаем, что часть проектов интересные. Мы готовы рассмотреть проекты, в том числе...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.