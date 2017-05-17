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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1405 руб.
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17 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,1405 руб.
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17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1405 руб. Минимальный курс евро составил 62,78 руб., максимальный - 63,5775 руб. К этому времени было заключено 4097 сделок. Объем торгов составил 16731,67 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,3 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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