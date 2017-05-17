ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 мая в размере 56,7383 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 56,7383 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп.

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") на уровне "ВВ+". Прогноз по рейтингам - "позитивный", говорится в сообщении... читать дальше

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ЛУКОЙЛ в 1-м квартале 2017 года добыл 21,8 млн т нефти по сравнению с 24,5 млн т годом ранее, сообщила компания. Таким образом, снижение составило почти 11%. Таким образом, снижение составило почти 11%. "Основным фактором изменения добычи по сравнению с первым кварталом 2016 года стало сокращение объема... "Основным фактором изменения добычи по сравнению с первым кварталом 2016 года стало сокращение объема... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 1,86 пункта (0,093%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1991,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1998,7 (+0,29%) пункта, минимальное - 1987,1 (-0,29%)... читать дальше

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Курс доллара США продолжает снижение к большинству валют мира, при этом долларовый индекс WSJ обновил минимум за шесть месяцев на фоне новостей из Вашингтона. С начала недели рынок обсуждает ситуацию с передачей президентом США Дональдом Трампом сверхсекретной... С начала недели рынок обсуждает ситуацию с передачей президентом США Дональдом Трампом сверхсекретной... читать дальше

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"Московская биржа" 17 мая утвердила изменения в решение о выпуске облигаций Локо-банка серий БО-05 и БО-06, говорится в пресс-релизе биржи. Как сообщалось, банк продлил на 5 лет срок обращения данных бондов. Таким образом, погашение серии БО-05 перенесено с 17 июля 2018... Как сообщалось, банк продлил на 5 лет срок обращения данных бондов. Таким образом, погашение серии БО-05 перенесено с 17 июля 2018... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Рэдванс" серии 002Р объемом до 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00305-R-002P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00305-R-002P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,09/57,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи...

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За период с 11 по 15 мая 2017 года рост потребительских цен составил 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). За предыдущий период (с 3 по 10 мая) инфляция также составила 0,1%. За предыдущий период (с 3 по 10 мая) инфляция также составила 0,1%. С начала мая инфляция составила 0,2%, с начала... С начала мая инфляция составила 0,2%, с начала... читать дальше

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Росстат осуществил предварительную оценку, на основе имеющейся информации, динамики валового внутреннего продукта в 1-м квартале текущего года. ВВП России в январе-марте 2017 года относительно соответствующего периода 2015 года, по предварительной оценке, вырос на... ВВП России в январе-марте 2017 года относительно соответствующего периода 2015 года, по предварительной оценке, вырос на... читать дальше

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В апреле 2017 года пассажиропоток московского аэропорта Домодедово превысил значения аналогичного периода прошлого года почти на 20% и составил 2,3 млн человек, говорится в сообщении оператора аэропорта. В апреле на внутренних воздушных линиях аэропорт Домодедово... В апреле на внутренних воздушных линиях аэропорт Домодедово... читать дальше

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Подавляющее большинство людей с высоким уровнем благосостояния, участвовавших в недавнем опросе UBS, считают, что текущий период (без уточнения временных границ) является самым непредсказуемым в истории. Такое мнение высказали 82% из 2842 респондентов из... Такое мнение высказали 82% из 2842 респондентов из... читать дальше

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В текущем году господдержка экспорта продукции сельского хозяйства и продовольствия РФ может быть увеличена на 2 млн 520,4 тыс. рублей. Это следует из поправок, внесенных в бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Таким образом, господдержка... Таким образом, господдержка... читать дальше

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В четверг, 18 мая, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 18 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 1662,64 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию можно будет в течение 14 календарных дней. Соответствующий проект указания Банка России опубликован на сайте регулятора. "Период охлаждения", который сейчас... "Период охлаждения", который сейчас... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8032 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9472 руб. Минимальный курс евро составил 62,79 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 62,79 руб., максимальный -... читать дальше

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