Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,2406 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2406 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,235 руб., максимальный - 8,2499 руб. Было заключено 28 сделок. Объем торгов составил 125 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,2456 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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