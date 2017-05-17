17 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2017
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Апрель 2017
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Март 2017
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2017
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Март 2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 мая
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17 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76113,70 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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17 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 8691,28 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 мая 2017 года 08:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне была очень успешной.
"У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме после совместного... читать дальше
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17 мая 2017 года 08:18
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики, при этом британский индикатор обновил исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 7500 пунктов.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... читать дальше
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17 мая 2017 года 08:11
Дорожавшая вчера весь день нефть вечером пошла на снижение в ожидании данных о запасах топлива в США; инвесторы оценивали потенциальные последствия продления соглашения об ограничении добычи нефти.
По итогам торгов 16 мая стоимость июльского контракта на нефть марки... читать дальше
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17 мая 2017 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.
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17 мая 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 56,2603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,55 коп.
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17 мая 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Внешнеторговый баланс Италии
Март... читать дальше
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16 мая 2017 года 19:52
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,18 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,94 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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16 мая 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23812,810 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,561 млрд руб., или на...
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16 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3186 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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16 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2368 руб.
Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше
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16 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1782 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,1625 руб., максимальный - 8,202... читать дальше
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16 мая 2017 года 19:12
нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 7 июня приобрести облигации серии БО-06 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк обязуется выкупить до 5... читать дальше
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16 мая 2017 года 18:58
Глава отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг считает, что международные санкции против Российской Федерации не будут сняты в ближайшее время.
"Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -... читать дальше
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