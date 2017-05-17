ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0382 руб.

17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76113,70 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 8691,28 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне была очень успешной. "У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме после совместного... "У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме после совместного... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики, при этом британский индикатор обновил исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 7500 пунктов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... читать дальше

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Дорожавшая вчера весь день нефть вечером пошла на снижение в ожидании данных о запасах топлива в США; инвесторы оценивали потенциальные последствия продления соглашения об ограничении добычи нефти. По итогам торгов 16 мая стоимость июльского контракта на нефть марки... По итогам торгов 16 мая стоимость июльского контракта на нефть марки... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 56,2603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,55 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Внешнеторговый баланс Италии Внешнеторговый баланс Италии Март... Март... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,18 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,94 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23812,810 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,561 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3186 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2368 руб. Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1782 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1625 руб., максимальный - 8,202... Минимальный курс юаня составил 8,1625 руб., максимальный - 8,202... читать дальше

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нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 7 июня приобрести облигации серии БО-06 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Банк обязуется выкупить до 5... Банк обязуется выкупить до 5... читать дальше

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Глава отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг считает, что международные санкции против Российской Федерации не будут сняты в ближайшее время. "Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -... "Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -... читать дальше

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