.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0382 руб.
.
17 мая 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0382 руб.
|0
17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $17,38 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.17 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76113,70 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.17 мая 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 8691,28 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.17 мая 2017 года 08:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне была очень успешной. "У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме после совместного... читать дальше
.17 мая 2017 года 08:18
Фондовые индексы Европы изменились незначительно, британский FTSE 100 впервые в истории превысил 7500 пунктов
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики, при этом британский индикатор обновил исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 7500 пунктов. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600... читать дальше
.17 мая 2017 года 08:11
Дорожавшая вчера весь день нефть вечером пошла на снижение в ожидании данных о запасах топлива в США; инвесторы оценивали потенциальные последствия продления соглашения об ограничении добычи нефти. По итогам торгов 16 мая стоимость июльского контракта на нефть марки... читать дальше
.17 мая 2017 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.
.17 мая 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 56,2603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,55 коп.
.17 мая 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 11:00 Внешнеторговый баланс Италии Март... читать дальше
.16 мая 2017 года 19:52
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,18 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,94 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.16 мая 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 мая выросла на 0,36% и составила 23812,810 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23812,810 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,561 млрд руб., или на...
.16 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,3186 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3186 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.16 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2368 руб. Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше
.16 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1782 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1625 руб., максимальный - 8,202... читать дальше
.16 мая 2017 года 19:12
нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 7 июня приобрести облигации серии БО-06 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Банк обязуется выкупить до 5... читать дальше
.16 мая 2017 года 18:58
Глава отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг считает, что международные санкции против Российской Федерации не будут сняты в ближайшее время. "Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.