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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0382 руб.
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17 мая 2017 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0382 руб.

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17 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 76113,70 млн руб.

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 8691,28 млн руб.

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Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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17 мая 2017 года 08:26
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17 мая 2017 года 08:18
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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики, при этом британский индикатор обновил исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 7500 пунктов.

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17 мая 2017 года 08:11
Нефтяные цены снижаются
Дорожавшая вчера весь день нефть вечером пошла на снижение в ожидании данных о запасах топлива в США; инвесторы оценивали потенциальные последствия продления соглашения об ограничении добычи нефти.

По итогам торгов 16 мая стоимость июльского контракта на нефть марки...    читать дальше
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17 мая 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0382 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.
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17 мая 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,2603 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 56,2603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,55 коп.
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17 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Внешнеторговый баланс Италии

Март...    читать дальше
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16 мая 2017 года 19:52
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Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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16 мая 2017 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 мая выросла на 0,36% и составила 23812,810 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23812,810 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,561 млрд руб., или на...
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16 мая 2017 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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16 мая 2017 года 19:15
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16 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1782 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1782 руб.

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16 мая 2017 года 19:12
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нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 7 июня приобрести облигации серии БО-06 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации.

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16 мая 2017 года 18:58
Санкции против России в ближайшее время сняты не будут - Moody's
Глава отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг считает, что международные санкции против Российской Федерации не будут сняты в ближайшее время.

"Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -...    читать дальше
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