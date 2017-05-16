Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,2954 руб.

16 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2954 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,1575 руб., максимальный - 56,48 руб. Было заключено 12075 сделок. Объем торгов составил 57156,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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