ЦБ РФ установил курс евро с 17 мая в размере 62,0382 руб.

16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 62,0382 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,33 коп.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,18 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,94 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23812,810 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 86,561 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3186 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4069 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2368 руб. Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1782 руб. Минимальный курс юаня составил 8,1625 руб., максимальный - 8,202... Минимальный курс юаня составил 8,1625 руб., максимальный - 8,202... читать дальше

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нк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 7 июня приобрести облигации серии БО-06 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Банк обязуется выкупить до 5... Банк обязуется выкупить до 5... читать дальше

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Глава отдела суверенных рейтингов стран Европы рейтингового агентства Moody's Дитмар Хорнунг считает, что международные санкции против Российской Федерации не будут сняты в ближайшее время. "Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -... "Согласно нашему базовому сценарию, санкции сохранятся в обозримом будущем, -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ослабления позитивного импульса в нефти. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло по итогам торгов во вторник вслед за акциями сырьевых производителей. В Европе наблюдалась смешанная динамика... Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло по итогам торгов во вторник вслед за акциями сырьевых производителей. В Европе наблюдалась смешанная динамика... читать дальше

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В апреле объем поступивших доходов в федеральный бюджет РФ составил 1 трлн 129,1 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ. свидетельствуют предварительные данные Минфина РФ. Расходы сложились в сумме 1 трлн 447,98 млрд руб. Расходы сложились в сумме 1 трлн 447,98 млрд руб. Дефицит федерального бюджета в апреле составил 318,8 млрд... Дефицит федерального бюджета в апреле составил 318,8 млрд...

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Цены на нефть перешли к слабому снижению после скачка накануне. Инвесторы ждут данных о запасах топлива в США и оценивают потенциальные последствия продления соглашения об ограничении добычи нефти. Накануне обе марки подорожали примерно на 2% на заявлениях министров... Накануне обе марки подорожали примерно на 2% на заявлениях министров... читать дальше

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Госдума рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России на новый срок и одновременно утвердит отчет о работе ЦБ за 2016 год на заседании 9 июня, сообщил координатор думской фракции КПРФ Сергей Решульский на заседании фракции во... читать дальше

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Индия в апреле 2017 года импортировала золота для ювелирной промышленности (в виде слитков, ювелирных украшений и полуфабрикатов) на $208 млн, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export... читать дальше

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"Газпром" за 1-15 мая 2017 года увеличил добычу газа примерно на 30% - до 17,53 млрд куб. м, следует из данных "Газпрома". Добыча концерна растет уже седьмой месяц подряд. Демонстрируемая на данный момент динамика добычи - самая высокая за этот год. Экспорт в дальнее... Экспорт в дальнее... читать дальше

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Корпорация Google оплатила последний, административный штраф на сумму в 1 млн рублей в рамках разбирательства с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, следует из сообщения ведомства. За неисполнение предписания в установленные сроки ФАС назначила штрафы Google... За неисполнение предписания в установленные сроки ФАС назначила штрафы Google... читать дальше

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Производитель алкогольных напитков ПАО "Синергия" утвердил программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама... В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама... читать дальше

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Банки и заемщики сохранят осторожный подход при совершении финансовых операций, считает Банк России. В финансовом обозрении по условиям проведения денежно-кредитной политики в 1-м квартале 2017 года регулятор отмечает, что поведение участников российского финансового... В финансовом обозрении по условиям проведения денежно-кредитной политики в 1-м квартале 2017 года регулятор отмечает, что поведение участников российского финансового... читать дальше

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