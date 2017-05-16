Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 112,8 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 112,8 млрд руб.

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Правоохранительные органы Китая в 2016 году провели серию специальных операций против финансовых преступлений, сообщило министерство общественной безопасности. В результате операций удалось раскрыть 168 тыс. подобных дел и вернуть средства на сумму 35,6 млрд юаней... В результате операций удалось раскрыть 168 тыс. подобных дел и вернуть средства на сумму 35,6 млрд юаней... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1685 руб. Минимальный курс юаня составил 8,16 руб., максимальный - 8,18... Минимальный курс юаня составил 8,16 руб., максимальный - 8,18... читать дальше

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Россия в течение первых двух недель мая стабильно удерживала добычу нефти ниже уровня 1,5 млн тонн в сутки или 11 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), выполняя соглашение с ОПЕК, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2552... читать дальше

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Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) сократилось в апреле 2017 года на 6,6% - до 1,191 млн автомашин по сравнению с 1,275 млн в апреле 2016 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации... читать дальше

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ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 2-го купона облигаций 2-й серии в размере 12,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации 2-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в мае 2016 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По... Облигации 2-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в мае 2016 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По... читать дальше

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Работа Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье" продана на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн, сообщает BBC. В годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами, но ненадолго. Когда немцы с картиной направлялись из Парижа в Моравию, они были остановлены... В годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами, но ненадолго. Когда немцы с картиной направлялись из Парижа в Моравию, они были остановлены... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в апреле 2017 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,2% в годовом выражении после роста на 1,1% в марте, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего... Относительно предыдущего... читать дальше

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АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплат по каждому купону составит 47,12 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплат по каждому купону составит 47,12 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Пятилетние... Пятилетние... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2595... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 112,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 10,5 пункта (0,524%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,62 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,13 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,13 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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Доллар снижается, евро растет в начале торгов на "Московской бирже". Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильности нефтяного рынка. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в миноре на фоне продолжающей дорожать нефть, но просевшего из-за слабой статистики Китая. Сегодня фондовые индексы АТР повышаются вслед за акциями сырьевых производителей. При этом китайские рынки снижаются после того, как... Сегодня фондовые индексы АТР повышаются вслед за акциями сырьевых производителей. При этом китайские рынки снижаются после того, как... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,72/57,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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В провинции Шаньси, являющейся крупнейшим регионом-производителем угля в Китае, в этом году планируется закрыть 18 угольных шахт. Это позволит сократить производство угля на 17,4 млн тонн, свидетельствуют данные группы, отвечающей за ликвидацию избыточных... Это позволит сократить производство угля на 17,4 млн тонн, свидетельствуют данные группы, отвечающей за ликвидацию избыточных... читать дальше

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