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16 мая 2017 года 08:07
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 61,8449 руб.
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16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 61,8449 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,66 коп.
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