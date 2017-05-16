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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5258 руб.
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Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
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В России рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан, считающих неправомерными отказы в переводе пенсионных накоплений. Жалобы клиентов, которые...
 
Приоритетом хакеров в 2018 году станут автоматизированные системы банков
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Минпромторг поддержит косметическую промышленность
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16 мая 2017 года 08:05

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,5258 руб.

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16 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 56,5258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
16 мая 2017 года 11:12
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Правоохранительные органы Китая в 2016 году провели серию специальных операций против финансовых преступлений, сообщило министерство общественной безопасности.

В результате операций удалось раскрыть 168 тыс. подобных дел и вернуть средства на сумму 35,6 млрд юаней...    читать дальше
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16 мая 2017 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,1685 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1685 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,16 руб., максимальный - 8,18...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:53
Суточная добыча нефти в России в мае держится ниже уровня 1,5 млн т в сутки
Россия в течение первых двух недель мая стабильно удерживала добычу нефти ниже уровня 1,5 млн тонн в сутки или 11 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), выполняя соглашение с ОПЕК, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 56,2552 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2552...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:45
Продажи автомобилей в ЕС в апреле снизились впервые с июля 2016 года
Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) сократилось в апреле 2017 года на 6,6% - до 1,191 млн автомашин по сравнению с 1,275 млн в апреле 2016 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:44
"Концессии водоснабжения" установили ставку 2-го купона облигаций 2-й серии в размере 12,25%
ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 2-го купона облигаций 2-й серии в размере 12,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Облигации 2-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в мае 2016 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:35
Одна из наиболее известных картин Пикассо продана за $45 млн
Работа Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье" продана на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн, сообщает BBC.

В годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами, но ненадолго. Когда немцы с картиной направлялись из Парижа в Моравию, они были остановлены...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:26
Годовая инфляция во Франции в апреле ускорилась до 1,2%
Потребительские цены во Франции в апреле 2017 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,2% в годовом выражении после роста на 1,1% в марте, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Относительно предыдущего...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
Ставка 5-10-го купонов облигаций ГСС серии БО-05 - 9,45%
АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплат по каждому купону составит 47,12 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Пятилетние...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 56,2595 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2595...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 112,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 112,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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16 мая 2017 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 16 мая снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 10,5 пункта (0,524%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,62 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,13 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
Доллар дешевеет, евро дорожает на торгах "Московской биржи"
Доллар снижается, евро растет в начале торгов на "Московской бирже". Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильности нефтяного рынка.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:10
Российский рынок акций начал торги в красной зоне
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в миноре на фоне продолжающей дорожать нефть, но просевшего из-за слабой статистики Китая.

Сегодня фондовые индексы АТР повышаются вслед за акциями сырьевых производителей. При этом китайские рынки снижаются после того, как...    читать дальше
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16 мая 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 55,72/57,16 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,72/57,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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16 мая 2017 года 09:50
В этом году в китайской провинции Шаньси закроют 18 угольных шахт
В провинции Шаньси, являющейся крупнейшим регионом-производителем угля в Китае, в этом году планируется закрыть 18 угольных шахт.

Это позволит сократить производство угля на 17,4 млн тонн, свидетельствуют данные группы, отвечающей за ликвидацию избыточных...    читать дальше
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