16 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Март 2017
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Апрель 2017
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2017
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2017
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Апрель 2017
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2017
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Май 2017
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Май 2017
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2017
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2017
|16:15
|Промышленное производство в США
|Апрель 2017
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16 мая 2017 года 11:12
Правоохранительные органы Китая в 2016 году провели серию специальных операций против финансовых преступлений, сообщило министерство общественной безопасности.
В результате операций удалось раскрыть 168 тыс. подобных дел и вернуть средства на сумму 35,6 млрд юаней... читать дальше
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16 мая 2017 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1685 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,16 руб., максимальный - 8,18... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:53
Россия в течение первых двух недель мая стабильно удерживала добычу нефти ниже уровня 1,5 млн тонн в сутки или 11 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), выполняя соглашение с ОПЕК, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2552... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:45
Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) сократилось в апреле 2017 года на 6,6% - до 1,191 млн автомашин по сравнению с 1,275 млн в апреле 2016 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:44
ООО "Концессии водоснабжения" установило ставку 2-го купона облигаций 2-й серии в размере 12,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Облигации 2-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в мае 2016 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:35
Работа Пабло Пикассо "Сидящая женщина в голубом платье" продана на аукционе в Нью-Йорке за $45 млн, сообщает BBC.
В годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами, но ненадолго. Когда немцы с картиной направлялись из Парижа в Моравию, они были остановлены... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:26
Потребительские цены во Франции в апреле 2017 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,2% в годовом выражении после роста на 1,1% в марте, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Относительно предыдущего... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении компании.
Размер выплат по каждому купону составит 47,12 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Пятилетние... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,2595... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 112,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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16 мая 2017 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 10,5 пункта (0,524%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1992,62 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,13 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:20
Доллар снижается, евро растет в начале торгов на "Московской бирже". Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильности нефтяного рынка.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на "Московской бирже" составил... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:10
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в миноре на фоне продолжающей дорожать нефть, но просевшего из-за слабой статистики Китая.
Сегодня фондовые индексы АТР повышаются вслед за акциями сырьевых производителей. При этом китайские рынки снижаются после того, как... читать дальше
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16 мая 2017 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,72/57,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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16 мая 2017 года 09:50
В провинции Шаньси, являющейся крупнейшим регионом-производителем угля в Китае, в этом году планируется закрыть 18 угольных шахт.
Это позволит сократить производство угля на 17,4 млн тонн, свидетельствуют данные группы, отвечающей за ликвидацию избыточных... читать дальше
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