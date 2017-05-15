Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,409 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7841 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,409 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,21 руб., максимальный - 56,815 руб. К этому времени было заключено 30568 сделок. Объем торгов составил 186789,24 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,34 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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