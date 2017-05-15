Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,4205 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4205 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,1975 руб., максимальный - 56,7075 руб. Было заключено 17778 сделок. Объем торгов составил 79057,39 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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