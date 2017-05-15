Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,7911 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7911 руб.

Минимальный курс евро составил 61,63 руб., максимальный - 62,035 руб. Было заключено 3611 сделок. Объем торгов составил 13433,08 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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