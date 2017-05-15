Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая

15 мая. FINMARKET.RU -РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2238,06 (-18,65) руб./грамм; на серебро - 30,15 (+0,19) руб./грамм; на платину - 1682,86 (-13,49) руб./грамм; на палладий - 1468,42 (-9,22) руб./грамм.

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 8,54 пункта (0,428%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2003,12 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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ЦБ РФ в понедельник зарегистрировал изменения в решения о выпуске облигаций ПАО "Европлан" 3-5-й серий, говорится в пресс-релизе Банка России. Изменения касаются замены эмитента с ПАО "Европлан" на АО "Лизинговая компания "Европлан" в связи с реорганизацией... Изменения касаются замены эмитента с ПАО "Европлан" на АО "Лизинговая компания "Европлан" в связи с реорганизацией... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23726,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 53,227 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8287 руб. Минимальный курс евро составил 61,6525 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,6525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1883 руб. Минимальный курс юаня составил 8,161 руб., максимальный - 8,27... Минимальный курс юаня составил 8,161 руб., максимальный - 8,27... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7841 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,409 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся на повышательном тренде, завершил понедельник. Биржевые индикаторы Европы держались зеленой зоны. Биржевые индикаторы Европы держались зеленой зоны. Фондовые рынки АТР закрылись на позитиве на новости о том, что власти Китая намерены инвестировать $78 млрд в инфраструктурные... Фондовые рынки АТР закрылись на позитиве на новости о том, что власти Китая намерены инвестировать $78 млрд в инфраструктурные... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки... Ставка соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки... читать дальше

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В 1-м квартале Сбербанк России увеличил фонд начисленной зарплаты сотрудников на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 40,79 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета банка. При этом среднесписочная численность персонала за тот же период... При этом среднесписочная численность персонала за тот же период... читать дальше

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ПАО "АвтоВАЗ" продолжает снижать численность своих сотрудников - по итогам 1-го квартала 2017 г. ее средний показатель составил 39,725 тыс. человек, говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом годом ранее этот показатель находился на отметке 42,725 тыс.... При этом годом ранее этот показатель находился на отметке 42,725 тыс.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в местной и иностранной валюте Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на уровне "ССС", оставив их на пересмотре с возможностью снижения (RWN). Краткосрочный РДЭ в... Краткосрочный РДЭ в... читать дальше

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Минпромторг РФ значительно расширит номенклатуру машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, производители которых смогут получить государственную поддержку. Соответствующие изменения подготовлены в приложение к постановлению правительства РФ от... Соответствующие изменения подготовлены в приложение к постановлению правительства РФ от... читать дальше

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По итогам 1-го квартала выручка ПАО "Ростелеком" по РСБУ сократилась на 3,6% - до 67 млрд рублей, следует из материалов компании. Большую часть доходов оператору принесла продажа услуг связи - 63,7 млрд рублей (снижение на 4% по сравнению с январем-мартом 2016... Большую часть доходов оператору принесла продажа услуг связи - 63,7 млрд рублей (снижение на 4% по сравнению с январем-мартом 2016... читать дальше

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В январе-апреле т.г. в Китае было создано 4,65 млн новых рабочих мест, сообщил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель Государственного статуправления (ГСУ) Син Чжихун. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 220... По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 220... читать дальше

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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что Германии стоит увеличить государственные расходы, в том числе на инфраструктурные проекты, социальное обслуживание детей и интеграцию беженцев, а также уменьшить подоходный налог, чтобы избежать сохранения низкой... читать дальше

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В 1-м квартале чистая прибыль Внешэкономбанк (ВЭБ) по РСБУ составила 76,4 млрд рублей против убытка в 15,9 млрд рублей годом ранее. Прибыль получена на фоне восстановления резервов и доходов от переоценки операций с иностранной валютой, свидетельствует ежеквартальный отчет... читать дальше

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