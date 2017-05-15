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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 118 млрд руб.
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15 мая 2017 года 10:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 118 млрд руб.
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15 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 мая по данным на начало операционного дня выросло до 118 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 108,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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15 мая 2017 года 19:52
Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 8,54 пункта (0,428%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2003,12 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.15 мая 2017 года 19:43
ЦБ РФ в понедельник зарегистрировал изменения в решения о выпуске облигаций ПАО "Европлан" 3-5-й серий, говорится в пресс-релизе Банка России. Изменения касаются замены эмитента с ПАО "Европлан" на АО "Лизинговая компания "Европлан" в связи с реорганизацией... читать дальше
.15 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 мая выросла на 0,22% и составила 23726,249 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 23726,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 53,227 млрд руб., или на...
.15 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8287 руб. Минимальный курс евро составил 61,6525 руб.,... читать дальше
.15 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1883 руб. Минимальный курс юаня составил 8,161 руб., максимальный - 8,27... читать дальше
.15 мая 2017 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7841 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,409 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 мая 2017 года 19:00
Российский рынок акций, открывшийся на повышательном тренде, завершил понедельник. Биржевые индикаторы Европы держались зеленой зоны. Фондовые рынки АТР закрылись на позитиве на новости о том, что власти Китая намерены инвестировать $78 млрд в инфраструктурные... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:56
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,4% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:56
В 1-м квартале Сбербанк России увеличил фонд начисленной зарплаты сотрудников на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 40,79 млрд рублей, следует из ежеквартального отчета банка. При этом среднесписочная численность персонала за тот же период... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:51
ПАО "АвтоВАЗ" продолжает снижать численность своих сотрудников - по итогам 1-го квартала 2017 г. ее средний показатель составил 39,725 тыс. человек, говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом годом ранее этот показатель находился на отметке 42,725 тыс.... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:47
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в местной и иностранной валюте Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на уровне "ССС", оставив их на пересмотре с возможностью снижения (RWN). Краткосрочный РДЭ в... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:40
Минпромторг РФ значительно расширит номенклатуру машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, производители которых смогут получить государственную поддержку. Соответствующие изменения подготовлены в приложение к постановлению правительства РФ от... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:32
По итогам 1-го квартала выручка ПАО "Ростелеком" по РСБУ сократилась на 3,6% - до 67 млрд рублей, следует из материалов компании. Большую часть доходов оператору принесла продажа услуг связи - 63,7 млрд рублей (снижение на 4% по сравнению с январем-мартом 2016... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:24
В январе-апреле т.г. в Китае было создано 4,65 млн новых рабочих мест, сообщил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель Государственного статуправления (ГСУ) Син Чжихун. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 220... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:17
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что Германии стоит увеличить государственные расходы, в том числе на инфраструктурные проекты, социальное обслуживание детей и интеграцию беженцев, а также уменьшить подоходный налог, чтобы избежать сохранения низкой... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:09
В 1-м квартале чистая прибыль Внешэкономбанк (ВЭБ) по РСБУ составила 76,4 млрд рублей против убытка в 15,9 млрд рублей годом ранее. Прибыль получена на фоне восстановления резервов и доходов от переоценки операций с иностранной валютой, свидетельствует ежеквартальный отчет... читать дальше
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