Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2351,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 539,7 млрд руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 мая составили по Российской Федерации 2351,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2074,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2488,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2182,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 мая составили 539,7 млрд руб. против 540,92773 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.