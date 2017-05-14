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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0915 руб.
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14 мая 2017 года 12:04
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0915 руб.
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14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 62,0915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,80 коп.
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14 мая 2017 года 18:50
"Металлоинвест" в I квартале снизил выпуск железной руды на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом - до 10,07 млн тонн, сообщает пресс-служба компании. Снижение в основном было обусловлено сокращением календарного времени работы, а также изменением рудной... читать дальше
.14 мая 2017 года 18:47
Акционеры Х5 Retail Group на годовом собрании в Гааге продлили полномочия Михаила Фридмана в набсовете, сообщает пресс-служба компании. М.Фридман - крупнейший акционер "Альфа-групп", которой принадлежит 47,86% Х5. В совете директоров ритейлера он уже больше десяти лет -... читать дальше
.14 мая 2017 года 17:53
Госсекретарь США считает неправильным использовать термин "перезагрузка" в контексте отношений с Россией
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает неправильным использовать термин "перезагрузка" в контексте отношений с Россией. "Я думаю, что такими терминами как "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя перезагрузиться. Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа. И мы не... читать дальше
.14 мая 2017 года 17:12
Грузооборот АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в январе-апреле вырос на 12,2%, сообщает пресс-служба порта. В январе-апреле текущего года грузооборот ММРП составил 108,2 тыс. тонн, в том числе 53 тыс. тонн рыбопродукции. В 2016 году эти показатели составляли 96,4 и 53,1... читать дальше
.14 мая 2017 года 16:09
Концерн Daimler, планирующий выпускать автомобили Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья, будет освобожден от налога на прибыль до 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области. "Для участников специального... читать дальше
.14 мая 2017 года 15:03
В РФ создали автоматизированный комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщили в объединенном холдинге "Росэлектроника". "Традиционную корректировку огня осуществляют разведчики, работающие, как правило, на передовой с риском для жизни. В отличие от них "Пенициллин"... читать дальше
.14 мая 2017 года 14:25
Макрон пообещал, что Париж выполнит все свои обязательства для решения крупных кризисов современности
Новый президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье пообещал, что Париж выполнит все свои обязательства для решения крупных кризисов современности. "Мир ждет, что мы будем сильными, мощными и дальновидными. Мы возьмем на себя все наши обязательства, чтобы дать ответ крупным... читать дальше
.14 мая 2017 года 13:47
В.Путин на встрече с Ли Кэцяном призвал сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между РФ и Китаем
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном призвал сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между РФ и Китаем. "Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно и последовательно", - сказал В.Путин в ходе... читать дальше
.14 мая 2017 года 13:44
Президент РФ Владимир Путин "на ногах" провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" международного форума "Один пояс - один путь", происходящего в Пекине, а также встретился с президентами Киргизии и Узбекистана, заявил пресс-секретарь... читать дальше
.14 мая 2017 года 13:20
В.Путин заявил о возможности создания новой глобальной транспортной конфигурации на евразийском пространстве с использованием СМП
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания принципиально новой глобальной транспортной конфигурации на евразийском пространстве с использованием Северного морского пути (СМП). "Мы значительные ресурсы вкладываем в развитие Северного морского пути, чтобы он стал... читать дальше
.14 мая 2017 года 13:18
Питательной средой для международного терроризма и экстремизма является социальная неустроенность - Путин
Питательной средой для международного терроризма и экстремизма является социальная неустроенность и колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов, без преодоления стагнации в глобальном экономическом развитии с этими вызовами не справиться, заявил президент РФ Владимир... читать дальше
.14 мая 2017 года 13:06
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре нынешнего года. "Мы знаем Вашу позицию в отношении российско-чешских отношений и в значительной степени благодаря Вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие... читать дальше
.14 мая 2017 года 12:55
В команде избранного президента Франции Эмманюэля Макрона сообщили о первых назначениях, пишет местная пресса. Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Он возглавлял кабинет Макрона в его бытность министром экономики... читать дальше
.14 мая 2017 года 12:11
Президент РФ Владимир Путин отмечает значительный рост товарооборота между Россией и Грецией: на 80% за первые два месяца этого года. "Позитивные некоторые тенденции есть, они касаются и объема товарооборота, он увеличился за прошлый год на четыре с лишним процента. А за первые... читать дальше
.14 мая 2017 года 12:09
Международная вирусная атака на компьютеры, зарегистрированная за последние двое суток во многих странах, привела к сбоям в 104 государствах, сообщили в чешской компании Avast, разрабатывающей программное обеспечение (ПО) в области информационной безопасности. "Мы зафиксировали... читать дальше
.14 мая 2017 года 12:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 57,164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,79 коп.
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