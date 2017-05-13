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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,164 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
Через два года документы будут принимать только в электронном виде
К 2019 году в России предлагают ввести запрет на прием бумажной отчетности. Такой пункт включен в проект госпрограммы «Цифровая экономика», подготовленный межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи, пишут "Известия". Программа «Цифровая...
 
Казначейство хочет контролировать цены госзаказа
Минфин предлагает еще больше ужесточить контроль за госзаказом: обязать поставщиков объяснять Федеральному казначейству, как они установили цены на товары и услуги (проект приказа опубликован на regulation.gov.ru). Случается, что поставщик...
 
Граждане все чаще пытаются оспорить кадастровую стоимость земли
Росреестр отмечает, что россияне стали чаще оспаривать кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участков, пишет "Российская газета". Именно кадастровая стоимость является базой для начисления налога, и чем стоимость выше, тем больше...
 
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13 мая 2017 года 08:50

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,164 руб.

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13 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 57,164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,79 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 мая 2017 года 19:01
Из бюджета Москвы ежегодно выделяется около 300 млн рублей в год на оказание поддержки соотечественников за рубежом
Из бюджета российской столицы ежегодно выделяется около 300 млн рублей в год на оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, член правительственной комиссии по делам...    читать дальше
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13 мая 2017 года 18:27
Объявление кандидатуры нового директора ФБР может произойти достаточно быстро - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявление кандидатуры нового директора ФБР может произойти достаточно быстро. "Мы можем принять быстрое решение", - сказал он журналистам на борту президентского самолета прежде, чем отправиться в штат Виргиния для выступления в...    читать дальше
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13 мая 2017 года 18:24
Одна из станций Московского метро может получить название "Дюссельдорфская"
Одна из строящихся станций Московского метрополитена может получить название в честь столицы немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфа, если с такой инициативой выйдет руководство этого города. Как сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных...    читать дальше
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13 мая 2017 года 18:13
Россия рассчитывает на сохранение параметров в случае продления соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти
Россия рассчитывает, что в случае продления соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти, будут сохранены действующие параметры. "Мы это обсудим 24-25 мая. Скорее всего, сейчас речь идет о сохранении тех условий, которые были. Те, кто сократил, будут сохранять эту полку, если будем...    читать дальше
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13 мая 2017 года 18:04
Сбоев в работе подразделений ГИБДД на территории РФ не было
Сбоев в работе подразделений ГИБДД на территории РФ не было, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению...    читать дальше
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13 мая 2017 года 18:03
Главы финансовых ведомств стран G7 заявляют о необходимости более тесного сотрудничества для противостояния киберугрозам
Главы финансовых ведомств стран-членов считают необходимым более тесное сотрудничество для противодействия растущим угрозам в киберпространстве, говорится в резолюции, принятой в ходе встречи в итальянском Бари главами министерств финансов и центральных банков стран G7. "Мы...    читать дальше
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13 мая 2017 года 17:57
Открытие турецкого рынка позволит увеличить экспорт зерновых в текущем сельхозгоду, считает Дворкович
Открытие турецкого рынка позволит увеличить экспорт зерновых в текущем сельхозгоду, считает вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве АПК. "Я не знаю. Это зависит от конкретной конъюнктуры последних месяцев (сельскохозяйственного года, заканчивающегося в июне -...    читать дальше
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13 мая 2017 года 17:50
У москвичей-переселенцев по программе реновации должны быть также гарантии судебной защиты - Собянин
Реновация "хрущевок" - актуальная тема, которую обсуждает сегодня все городское общество, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы инициировали поправки в федеральное законодательство, городское законодательство, чтобы максимально юридически закрепить те гарантии прав граждан,...    читать дальше
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13 мая 2017 года 16:09
Совет директоров ПАО "МРСК Волги" назначил годовое собрание акционеров на 15 июня
Совет директоров ПАО "МРСК Волги" назначил годовое собрание акционеров на 15 июня, сообщает пресс-служба компании.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра на 22 мая.

В повестку дня вошли стандартные для годового...    читать дальше
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13 мая 2017 года 15:04
В девелоперский проект "Тушино" инвестируют более чем 90 млрд рублей
Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (создан РФПИ и китайским CIC), ближневосточных инвестиционных фондов и компании Виталия Мащицкого "ВИ Холдинг" инвестируют более 90 млрд рублей в проект развития...    читать дальше
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13 мая 2017 года 15:00
Сбербанк получил в залог доли в ООО "Стройгазконсалтинг" и в ООО "Стройгазконсалтинг-Север"
Сбербанк получил в залог доли в одном из крупнейших строительных подрядчиков "Газпрома" - ООО "Стройгазконсалтинг", а также в ООО "Стройгазконсалтинг-Север", следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс".

Вместе с тем, в 2015 году Газпромбанк заключил договоры залога с...    читать дальше
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13 мая 2017 года 13:31
Вирус WannaCry затронул IT-систему ОАО "РЖД", но не повлиял на движение поездов
Компьютерный вирус WannaCry затронул IT-систему ОАО "Российские железные дороги", однако был оперативно "локализован" и не повлиял на движение поездов. "На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака. В настоящее время вирус локализован, проводятся технические работы по его...    читать дальше
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13 мая 2017 года 13:30
Европейские страны ждут роста турпотока из России в 2017 году на фоне укрепления рубля
Европейские страны ждут роста турпотока из России в 2017 году на фоне укрепления рубля, свидетельствуют данные исследования, опубликованного Европейской туристической комиссией (ETC). В первые месяцы 2017 года о росте числа прибытий из России заявили сразу несколько стран. Так,...    читать дальше
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13 мая 2017 года 13:09
США согласились отказаться от претензий в адрес Prevezon Holdings в обмен на выплату $5,9 млн
Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет гражданин РФ Денис Кацыв, добились досудебного соглашения по делу об отмывании денег, которое было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского", сообщает в Bloomberg. Американские...    читать дальше
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13 мая 2017 года 13:03
Международный банк Азербайджана подал заявление о банкротстве в Нью-Йоркский суд
Международный банк Азербайджана (МБА), крупнейший банк страны, подал заявление о банкротстве в Нью-Йоркский суд, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, таким образом банк намерен получить помощь в реструктуризации внешнего долга на сумму $3,34 млрд. "Несмотря на...    читать дальше
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13 мая 2017 года 12:46
Microsoft выпустила обновления Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты от вируса "WannaCry"
Корпорация Microsoft выпустила обновления для операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты пользователей от атак программы-шифровальщика "WannaCry", сообщила "Интерфаксу" представитель компании Кристина Давыдова. По ее словам, пользователи...    читать дальше
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