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13 мая 2017 года 08:50
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 62,0915 руб.
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13 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 62,0915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,80 коп.
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13 мая 2017 года 19:01
Из бюджета Москвы ежегодно выделяется около 300 млн рублей в год на оказание поддержки соотечественников за рубежом
Из бюджета российской столицы ежегодно выделяется около 300 млн рублей в год на оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, член правительственной комиссии по делам... читать дальше
.13 мая 2017 года 18:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявление кандидатуры нового директора ФБР может произойти достаточно быстро. "Мы можем принять быстрое решение", - сказал он журналистам на борту президентского самолета прежде, чем отправиться в штат Виргиния для выступления в... читать дальше
.13 мая 2017 года 18:24
Одна из строящихся станций Московского метрополитена может получить название в честь столицы немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфа, если с такой инициативой выйдет руководство этого города. Как сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных... читать дальше
.13 мая 2017 года 18:13
Россия рассчитывает на сохранение параметров в случае продления соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти
Россия рассчитывает, что в случае продления соглашения с ОПЕК о снижении добычи нефти, будут сохранены действующие параметры. "Мы это обсудим 24-25 мая. Скорее всего, сейчас речь идет о сохранении тех условий, которые были. Те, кто сократил, будут сохранять эту полку, если будем... читать дальше
.13 мая 2017 года 18:04
Сбоев в работе подразделений ГИБДД на территории РФ не было, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению... читать дальше
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Главы финансовых ведомств стран G7 заявляют о необходимости более тесного сотрудничества для противостояния киберугрозам
Главы финансовых ведомств стран-членов считают необходимым более тесное сотрудничество для противодействия растущим угрозам в киберпространстве, говорится в резолюции, принятой в ходе встречи в итальянском Бари главами министерств финансов и центральных банков стран G7. "Мы... читать дальше
.13 мая 2017 года 17:57
Открытие турецкого рынка позволит увеличить экспорт зерновых в текущем сельхозгоду, считает Дворкович
Открытие турецкого рынка позволит увеличить экспорт зерновых в текущем сельхозгоду, считает вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в правительстве АПК. "Я не знаю. Это зависит от конкретной конъюнктуры последних месяцев (сельскохозяйственного года, заканчивающегося в июне -... читать дальше
.13 мая 2017 года 17:50
У москвичей-переселенцев по программе реновации должны быть также гарантии судебной защиты - Собянин
Реновация "хрущевок" - актуальная тема, которую обсуждает сегодня все городское общество, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы инициировали поправки в федеральное законодательство, городское законодательство, чтобы максимально юридически закрепить те гарантии прав граждан,... читать дальше
.13 мая 2017 года 16:09
Совет директоров ПАО "МРСК Волги" назначил годовое собрание акционеров на 15 июня, сообщает пресс-служба компании. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по данным реестра на 22 мая. В повестку дня вошли стандартные для годового... читать дальше
.13 мая 2017 года 15:04
Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (создан РФПИ и китайским CIC), ближневосточных инвестиционных фондов и компании Виталия Мащицкого "ВИ Холдинг" инвестируют более 90 млрд рублей в проект развития... читать дальше
.13 мая 2017 года 15:00
Сбербанк получил в залог доли в одном из крупнейших строительных подрядчиков "Газпрома" - ООО "Стройгазконсалтинг", а также в ООО "Стройгазконсалтинг-Север", следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс". Вместе с тем, в 2015 году Газпромбанк заключил договоры залога с... читать дальше
.13 мая 2017 года 13:31
Компьютерный вирус WannaCry затронул IT-систему ОАО "Российские железные дороги", однако был оперативно "локализован" и не повлиял на движение поездов. "На IT-систему РЖД была произведена вирусная атака. В настоящее время вирус локализован, проводятся технические работы по его... читать дальше
.13 мая 2017 года 13:30
Европейские страны ждут роста турпотока из России в 2017 году на фоне укрепления рубля, свидетельствуют данные исследования, опубликованного Европейской туристической комиссией (ETC). В первые месяцы 2017 года о росте числа прибытий из России заявили сразу несколько стран. Так,... читать дальше
.13 мая 2017 года 13:09
Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет гражданин РФ Денис Кацыв, добились досудебного соглашения по делу об отмывании денег, которое было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского", сообщает в Bloomberg. Американские... читать дальше
.13 мая 2017 года 13:03
Международный банк Азербайджана (МБА), крупнейший банк страны, подал заявление о банкротстве в Нью-Йоркский суд, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, таким образом банк намерен получить помощь в реструктуризации внешнего долга на сумму $3,34 млрд. "Несмотря на... читать дальше
.13 мая 2017 года 12:46
Microsoft выпустила обновления Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты от вируса "WannaCry"
Корпорация Microsoft выпустила обновления для операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003 для защиты пользователей от атак программы-шифровальщика "WannaCry", сообщила "Интерфаксу" представитель компании Кристина Давыдова. По ее словам, пользователи... читать дальше
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