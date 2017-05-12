Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 мая

12 мая. FINMARKET.RU -РФ с 13 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2256,71 (+14,56) руб./грамм; на серебро - 29,96 (-0,1) руб./грамм; на платину - 1696,35 (+12,44) руб./грамм; на палладий - 1477,64 (+4,91) руб./грамм.

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,96 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,58 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23673,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 323,176 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2878 руб. Минимальный курс юаня составил 8,264 руб., максимальный - 8,3003... Минимальный курс юаня составил 8,264 руб., максимальный - 8,3003... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 774 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1964 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2575 руб. Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" на "стабильный" с "негативного". Долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и приоритетного необеспеченного долга банка подтверждены на уровне "В2", говорится... Долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и приоритетного необеспеченного долга банка подтверждены на уровне "В2", говорится...

.

Патентное налогообложение - предпочтительный вариант для самозанятых. Такое мнение высказали большинство представителей госорганов, принявших участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в пятницу. Минфин, однако, не поддержал идею... Минфин, однако, не поддержал идею... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства Рейтинг... Рейтинг...

.

Российский рынок акций, открывшийся нейтрально, с минимальными изменениями индексов ММВБ и РТС, завершил пятницу снижением. Биржевые индикаторы Европы повышались в течение дня после падения рекордными темпами за 3 недели по итогам сессии в... Биржевые индикаторы Европы повышались в течение дня после падения рекордными темпами за 3 недели по итогам сессии в... читать дальше

.

Правительство РФ может получить право обращаться к президенту с предложением инициировать процесс отрешения от должности руководителей регионов за проведение ими неэффективной долговой и бюджетной политики, а также неисполнение плана восстановления платежеспособности субъекта... читать дальше

.

Грузооборот в Казахстане в январе-апреле 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 166,954 млрд тонно-километров, сообщил статкомитет министерства экономики. Грузооборот железнодорожного транспорта республики за 4 месяца... Грузооборот железнодорожного транспорта республики за 4 месяца... читать дальше

.

В Китае в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, расположенной на востоке страны, началось строительство центра окончательной сборки самолетов Boeing-737. Запуск данного проекта свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в Китае, заявил зампред Государственного... Запуск данного проекта свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в Китае, заявил зампред Государственного... читать дальше

.

Банк "Центр-инвест" установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

.

Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Белоруссии и России рассмотрены на очередном заседании межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России в пятницу в Гродно. "Стороны, в частности, обсудили политику валютного... "Стороны, в частности, обсудили политику валютного... читать дальше

.

Власти Великобритании тратят сотни тысяч фунтов стерлингов на усовершенствование машин скорой помощи оборудованием, которое позволяет лучше помогать людям, страдающим от лишнего веса. За последнее десятилетие количество пациентов с ожирением выросло в 10 раз - с 52... За последнее десятилетие количество пациентов с ожирением выросло в 10 раз - с 52... читать дальше

.

В январе-апреле потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Госуправления по делам энергетики страны. В... В... читать дальше

.