Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,2702 руб.

12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2702 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,2549 руб., максимальный - 8,2777 руб. Было заключено 30 сделок. Объем торгов составил 175,15 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,276 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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