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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,3 млрд руб.
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12 мая 2017 года 10:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 108,3 млрд руб.
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12 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 108,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 113,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23673,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 323,176 млрд руб., или на...
.12 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2878 руб. Минимальный курс юаня составил 8,264 руб., максимальный - 8,3003... читать дальше
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.12 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2575 руб. Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше
.12 мая 2017 года 19:09
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" на "стабильный" с "негативного". Долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и приоритетного необеспеченного долга банка подтверждены на уровне "В2", говорится...
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Патентное налогообложение - предпочтительный вариант для самозанятых. Такое мнение высказали большинство представителей госорганов, принявших участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в пятницу. Минфин, однако, не поддержал идею... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства Рейтинг...
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Российский рынок акций, открывшийся нейтрально, с минимальными изменениями индексов ММВБ и РТС, завершил пятницу снижением. Биржевые индикаторы Европы повышались в течение дня после падения рекордными темпами за 3 недели по итогам сессии в... читать дальше
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Правительство РФ может получить право обращаться к президенту с предложением инициировать процесс отрешения от должности руководителей регионов за проведение ими неэффективной долговой и бюджетной политики, а также неисполнение плана восстановления платежеспособности субъекта... читать дальше
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В Китае в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, расположенной на востоке страны, началось строительство центра окончательной сборки самолетов Boeing-737. Запуск данного проекта свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в Китае, заявил зампред Государственного... читать дальше
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Банк "Центр-инвест" установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше
.12 мая 2017 года 18:37
Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Белоруссии и России рассмотрены на очередном заседании межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России в пятницу в Гродно. "Стороны, в частности, обсудили политику валютного... читать дальше
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В январе-апреле потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Госуправления по делам энергетики страны. В... читать дальше
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