12 мая 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2017
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2017
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Март 2017
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Апрель 2017
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2017
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Март 2017
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12 мая 2017 года 19:52
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,96 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,58 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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12 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23673,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 323,176 млрд руб., или на...
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12 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2878 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,264 руб., максимальный - 8,3003... читать дальше
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12 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 774 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1964 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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12 мая 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2575 руб.
Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,... читать дальше
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12 мая 2017 года 19:09
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" на "стабильный" с "негативного".
Долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и приоритетного необеспеченного долга банка подтверждены на уровне "В2", говорится...
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12 мая 2017 года 19:05
Патентное налогообложение - предпочтительный вариант для самозанятых. Такое мнение высказали большинство представителей госорганов, принявших участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в пятницу.
Минфин, однако, не поддержал идею... читать дальше
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12 мая 2017 года 19:02
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".
Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства
Рейтинг...
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12 мая 2017 года 18:59
Российский рынок акций, открывшийся нейтрально, с минимальными изменениями индексов ММВБ и РТС, завершил пятницу снижением.
Биржевые индикаторы Европы повышались в течение дня после падения рекордными темпами за 3 недели по итогам сессии в... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:53
Правительство РФ может получить право обращаться к президенту с предложением инициировать процесс отрешения от должности руководителей регионов за проведение ими неэффективной долговой и бюджетной политики, а также неисполнение плана восстановления платежеспособности субъекта... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:49
Грузооборот в Казахстане в январе-апреле 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 166,954 млрд тонно-километров, сообщил статкомитет министерства экономики.
Грузооборот железнодорожного транспорта республики за 4 месяца... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:43
В Китае в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, расположенной на востоке страны, началось строительство центра окончательной сборки самолетов Boeing-737.
Запуск данного проекта свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в Китае, заявил зампред Государственного... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:39
Банк "Центр-инвест" установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:37
Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Белоруссии и России рассмотрены на очередном заседании межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России в пятницу в Гродно.
"Стороны, в частности, обсудили политику валютного... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:31
Власти Великобритании тратят сотни тысяч фунтов стерлингов на усовершенствование машин скорой помощи оборудованием, которое позволяет лучше помогать людям, страдающим от лишнего веса.
За последнее десятилетие количество пациентов с ожирением выросло в 10 раз - с 52... читать дальше
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12 мая 2017 года 18:23
В январе-апреле потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Госуправления по делам энергетики страны.
В... читать дальше
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