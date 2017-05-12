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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1161 руб.
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Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
Через два года документы будут принимать только в электронном виде
К 2019 году в России предлагают ввести запрет на прием бумажной отчетности. Такой пункт включен в проект госпрограммы «Цифровая экономика», подготовленный межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи, пишут "Известия". Программа «Цифровая...
 
Казначейство хочет контролировать цены госзаказа
Минфин предлагает еще больше ужесточить контроль за госзаказом: обязать поставщиков объяснять Федеральному казначейству, как они установили цены на товары и услуги (проект приказа опубликован на regulation.gov.ru). Случается, что поставщик...
 
Граждане все чаще пытаются оспорить кадастровую стоимость земли
Росреестр отмечает, что россияне стали чаще оспаривать кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участков, пишет "Российская газета". Именно кадастровая стоимость является базой для начисления налога, и чем стоимость выше, тем больше...
 
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12 мая 2017 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1161 руб.

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12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 57,1161 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,63 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 мая 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 12 мая снижается
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 7,96 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1994,58 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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12 мая 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 мая снизилась на 1,35% и составила 23673,022 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 23673,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 323,176 млрд руб., или на...
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12 мая 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2878 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2878 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,264 руб., максимальный - 8,3003...    читать дальше
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12 мая 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,1964 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 774 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1964 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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12 мая 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,2575 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1848 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2575 руб.

Минимальный курс евро составил 61,8825 руб.,...    читать дальше
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12 мая 2017 года 19:09
Moody's улучшило прогноз рейтингов банка "Ак Барс"
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтингов банка "Ак Барс" на "стабильный" с "негативного".

Долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте и приоритетного необеспеченного долга банка подтверждены на уровне "В2", говорится...
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12 мая 2017 года 19:05
Большинство ведомств РФ поддерживает патентное налогообложение для самозанятых граждан, Минфин - за НДФЛ
Патентное налогообложение - предпочтительный вариант для самозанятых. Такое мнение высказали большинство представителей госорганов, принявших участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в пятницу.

Минфин, однако, не поддержал идею...    читать дальше
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12 мая 2017 года 19:02
S&P подтвердило рейтинги Украины, прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".

Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства

Рейтинг...
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12 мая 2017 года 18:59
Индекс ММВБ снизился на 0,4%, индекс РТС - на 0,6%
Российский рынок акций, открывшийся нейтрально, с минимальными изменениями индексов ММВБ и РТС, завершил пятницу снижением.

Биржевые индикаторы Европы повышались в течение дня после падения рекордными темпами за 3 недели по итогам сессии в...    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:53
Правительство РФ может получить право инициировать отставку губернаторов за низкую бюджетную дисциплину
Правительство РФ может получить право обращаться к президенту с предложением инициировать процесс отрешения от должности руководителей регионов за проведение ими неэффективной долговой и бюджетной политики, а также неисполнение плана восстановления платежеспособности субъекта...    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:49
За 4 месяца грузооборот в Казахстаневырос на 5,9%
Грузооборот в Казахстане в январе-апреле 2017 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 166,954 млрд тонно-километров, сообщил статкомитет министерства экономики.

Грузооборот железнодорожного транспорта республики за 4 месяца...    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:43
На востоке Китая началось строительство центра окончательной сборки Boeing-737
В Китае в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, расположенной на востоке страны, началось строительство центра окончательной сборки самолетов Boeing-737.

Запуск данного проекта свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в Китае, заявил зампред Государственного...    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:39
Ставка 7-8-го купонов облигаций банка "Центр-инвест" серии БО-10 установлена в размере 9,2%
Банк "Центр-инвест" установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс....    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:37
НББ и ЦБР обсудили политику валютного курса и меры по снижению инфляции
Экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Белоруссии и России рассмотрены на очередном заседании межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России в пятницу в Гродно.

"Стороны, в частности, обсудили политику валютного...    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:31
Великобритания тратит сотни тысяч фунтов на "скорые" для больных с ожирением
Власти Великобритании тратят сотни тысяч фунтов стерлингов на усовершенствование машин скорой помощи оборудованием, которое позволяет лучше помогать людям, страдающим от лишнего веса.

За последнее десятилетие количество пациентов с ожирением выросло в 10 раз - с 52...    читать дальше
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12 мая 2017 года 18:23
В Китае рост потребления электроэнергии в январе-апреле составил 6,7%
В январе-апреле потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Госуправления по делам энергетики страны.

В...    читать дальше
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