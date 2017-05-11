Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,2752 руб.

11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,2752 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,25 руб., максимальный - 8,2899 руб. Было заключено 72 сделки. Объем торгов составил 189,6 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,26 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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