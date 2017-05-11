Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,1241 руб.

11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1241 руб.

Минимальный курс евро составил 61,9725 руб., максимальный - 62,38 руб. Было заключено 3962 сделки. Объем торгов составил 16220,97 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,06 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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